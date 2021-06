Marcelo Cosme, da GloboNews, revela que só beijou homem aos 28 anos

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O apresentador do GloboNews em Pauta, Marcelo Cosme, está trazendo à tona sua orientação sexual ao sentir-se mais confortável para abordar o assunto através de suas redes sociais. Neste último domingo (27/06), o jornalista contou em uma live que beijou homem pela primeira vez aos 28 anos de idade.

No encontro, estavam presentes o arquiteto Mauricio Arruda, a youtuber Alexandra Gurgel e a vereadora Erika Hilton (PSOL-SP), abordando a pauta LGBTQIA+. Marcelo revelou como é o relacionamento com sua família, que foi a última a ter conhecimento de sua sexualidade. Apesar do pai não gostar de tocar no assunto, ele revela ter uma relação com sua mãe.

"Depois que eu comecei a me relacionar com homens, toda vez que eu brigava com algum namorado ou simplesmente queria conversar, eu sentia vontade de falar com a minha mãe. E eu não podia. Isso era muito ruim. Pouco depois que eu contei para ela, o meu namoro acabou. E eu finalmente podia dividir com ela as minhas angústias e o que eu tava passando. Me fez bem, sabe? Eu não pude durante 15 anos fazer isso [falar abertamente sobre esse assunto com sua mãe]. Eu sentia muita falta de dividir com a minha família o que eu estava vivendo, eu viajava de férias com um namorado e tinha que dizer que era um amigo", relatou.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Cosme (@mcosme)





Cosme comentou sobre o processo de se descobrir um homem homossexual, contando como foi a aceitação própria e o que o ajudou neste momento. "Eu fiquei reprimido durante 28 anos por morar muito perto da minha família. Ir para Brasília me deu uma segurança muito maior, porque eu lembro de me esconder até de mim mesmo no início", finalizou o jornalista.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauricio Arruda (@mauricioarruda)





Vale lembrar que Marcelo assumiu seu relacionamento com o médico Frankel Brandão no início deste ano, através de uma brincadeira feita nas redes sociais.