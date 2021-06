Após anúncio de gravidez, Nanda Costa é alvo de ataques homofóbicos

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

A atriz Nanda Costa, após anunciar neste domingo (27/6) que será mãe de gêmeas ao lado da cantora Lan Lahn, foi alvo de ataques homofóbicos na Internet. As artistas estão juntas há sete anos. Após o anúncio, Nanda recebeu muitos elogios e mensagens positivas de fãs, amigos e seguidores, mas uma grande quantidade de internautas insultou o casal com ofensas homofóbicas.

"O mundo está mesmo de cabeça pra baixo", disse uma. "Quem é o pai?", perguntou outro. "Me perdoe sou teu fã você é uma atriz espetacular admiro muito o seu trabalho... Mas, me responde uma pergunta: elas fizeram o filho uma na outra??? Esse filho foi gerado entre elas?", disse um seguidor.

Em entrevista no Fantástico deste domingo, Nanda e Lan contaram que a gravidez já está no quinto mês e as gêmeas estão previstas para chegar em outubro. O casal também contou que foi escolhido o método de fertilização in-vitro e que precisaram de três tentativas até Nanda engravidar.

Devido à idade de Lan Lahn, 53 anos, apenas os óvulos da atriz de 34 anos foram usados. "Estou em uma idade que os óvulos não são tão garantidos", explicou a música.