Harry Potter ganha edição especial em homenagem às casas de Hogwarts

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A editora Rocco, em parceria com a Submarino, vai lançar, em 31 de julho, a coleção Harry Potter casas de Hogwarts, que homenageia as quatro casas da escola de magia: Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. O primeiro livro a ser lançado será Harry Potter e a pedra filosofal, com quatro capas diferentes, cada uma com seu respectivo brasão, acabamento em capa dura, fitilho, além de pintura trilateral que acompanha as cores de cada casa. O miolo também ganhou conteúdo extra com informações, quiz, curiosidades e perfil da autora J.K. Rowling.

O primeiro livro da saga conta como Harry Potter descobre que seus pais foram assassinados por um poderosíssimo bruxo quando ele ainda era um bebê. Órfão, o menino é criado pelos tios, que nada tinham a ver com magia e o tratavam como um estorvo. No dia de seu aniversário de 11 anos, são revelados sua verdadeira história e seu destino: ser um aprendiz de bruxaria.

O menino de olhos verdes, magricela e desengonçado, tão habituado à rejeição, descobre, também, que é um herói no universo dos magos. Potter fica sabendo que é a única pessoa a ter sobrevivido a um ataque do tal bruxo do mal e essa é a causa da marca em forma de raio em sua testa. Ele não é um garoto qualquer, sequer é um feiticeiro qualquer. Ele é Harry Potter, símbolo de poder, resistência e um líder natural no mundo mágico.

A fábula, recheada de fantasmas, quadros que falam, caldeirões, sapos, unicórnios, dragões e gigantes, não é apenas um passatempo. Harry Potter conduz a discussões metafísicas, ao eterno confronto entre o bem e o mal, além de evidenciar algumas mazelas da sociedade, como o preconceito, a divisão de classes, a inveja, o egoísmo e a competitividade exacerbada.

Harry Potter e a câmara secreta tem lançamento previsto para o final deste ano. Os demais livros da série serão lançados entre 2022 e 2023.

Harry Potter e a pedra filosofal - Casas de Hogwarts

J. K. Rowlling, Tradução de Lia Wyler. Editora Rocco. Lançamento em 31 de julho. Compras pelo site da Submarino.