Primeiro de trilogia, ‘Rua do medo:1994 parte 1’ ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

Um grupo de jovens descobre uma série de incidentes macabros e precisa proteger as próprias vidas, pois podem ser as próximas vítimas. Essa é a história que abre Rua do medo: 1994 parte 1 que estreia no próximo dia 2 de julho na Netflix e ganhou trailer na última segunda-feira (28/6).

O filme é o início de uma franquia de originais Netflix a serem lançados em 2021. São três longas que juntos contarão a história do grupo de amigos na cidade de Shadyside. O enredo é baseado na popular série de terror Rua do Medo, do escritor R.L. Stine.

O trailer dá uma prévia de como a história explora o terror e apresenta os primeiros personagens, interpretados por Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flore Jr., Julia Rehwald e Fred Hechinger. Maya Hawke, de Stranger Things, também está no elenco. Os próximos filmes da trilogia também receberão Sadie Sink, outra estrela do seriado da Netflix.