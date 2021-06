Netflix divulga trailer e datas da trilogia 'Rua do medo'

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou na última quarta-feira (9/6), o trailer da trilogia Rua do medo, de Leigh Janiak, durante a Geeked Week, evento virtual para os fãs dos filmes e séries Netflix de ficção científica, fantasia, quadrinhos e games. Os filmes, divididos em partes 1 (1994), 2 (1978) e 3 (1666), estreiam respectivamente em 2, 9 e 16 de julho na plataforma. Confira o trailer:

Plots da trilogia

Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os eventos aterrorizantes que assombram a cidade há gerações podem estar todos conectados e que eles podem ser as próximas vítimas. Adaptada da aclamada série de horror de R.L. Stine, a trilogia Rua do Medo conta a sinistra história de Shadyside.

Na segunda parte, ambientada agora em 1978, as aulas em Shadyside chegaram ao fim e as atividades no Acampamento Nightwing estão prestes a começar. Mas quando um morador é possuído pelo desejo de matar, a diversão se torna uma luta aterrorizante pela sobrevivência.

Por fim, em Rua do medo parte 3: 1666, as origens da maldição de Sarah Fier são finalmente reveladas, conforme a história se completa, em uma noite que muda a vida dos habitantes de Shadyside para sempre.

“Como diretora de Rua do medo, mas também amante do cinema, fiquei muito animada em homenagear algumas das grandes eras dos filmes de terror. Na primeira parte da trilogia, 1994, o destaque é o filme Pânico – que foi o auge do terror dos anos 1990 e, na minha opinião, um dos longas mais brilhantes já feitos e ponto final. Na parte 2, 1978, foquei no apogeu das produções de terror – Sexta-feira 13, Halloween, A hora do pesadelo. Já em Rua do medo Parte 3: 1666, encontrei a melhor inspiração em O novo mundo, de Terence Malik”, explicou Janiak, em material de divulgação.

Já R.L. Stine, autor dos best-sellers de terror homônimos, explica que o que torna a história universal é o fato de que todos têm medos em comum. “Não importa de qual país você é, todo mundo tem medo do escuro, de que alguém possa estar escondido no armário ou de estar em um lugar desconhecido e estranho onde nunca esteve antes. Temos os mesmos medos”, afirmou.

As produções também contam com roteiros assinados por Leigh Janiak em colaboração com Phil Graziadei (Parte 1: 1994); Zak Olkewicz (Parte 2: 1978); e Phil Graziadei e Kate Trefry (Parte 3: 1666).