DJ Camila Jun explora locais icônicos de Brasília em lives musicais

CB Correio Braziliense

(crédito: Cria Mov/Reprodução)

A DJ brasiliense Camila Jun lança, neste domingo (4/07), o segundo da série de vídeos em que ela toca música eletrônica em locais icônicos da cidade. Dessa vez, o local escolhido é o moderno Museu Nacional da República, localizado no coração de Brasília. A live, que deve ser transmitida a partir das 18h, no canal da DJ no YouTube, será filmada por câmeras e drones, que vão passear pela cúpula do museu, criando uma sensação futurista de ar livre.

A tecnologia escolhida para as filmagens é do Drone FPV, equipamento que carrega uma GoPro para filmar em HD, e outra câmera para enviar a imagem para o piloto, que assiste em primeira pessoa por óculos. Além do FPV, câmeras em solo também foram escolhidas para permitir olhar para Brasília em vários ângulos diferentes. A produção da live fica por conta da Influ Music, enquanto a produtora de vídeo Cria Mov cuida da captação e edição.

Vídeos

A estreia da série de vídeos com o set de house music de Camila Jun, que também é produtora de eventos e agente cultural, foi em 23 de maio. O vídeo da live, que foi gravada no Eixão, está disponível no canal do YouTube da DJ.

Além da edição deste domingo, ainda terão mais duas apresentações on-line do projeto de Camila, que também serão gravados em locais marcantes da capital e vão ser transmitidos até agosto.

Live da DJ Camila Jun

Domingo (4/07), às 18h, pelo canal de Camila Jun no YouTube. Gratuito.