Grécia recupera quadros de Picasso e de Mondrian roubados em 2012

CB Correio Braziliense

(crédito: Handout/National Art Gallery, Athens/Hellenic Police/Divulgação)

O governo da Grécia anunciou, nesta terça-feira (29/6), que recuperou uma obra do pintor espanhol Pablo Picasso, roubada em 2012 da Galeria Nacional de Atenas, e que prendeu um suspeito do furto. O quadro Cabeça de mulher, de 56 cm por 40 cm, uma obra de 1939, foi recuperado na zona rural de Keratea, 45 km ao sudeste de Atenas, informou a agência de notícias estatal ANA.

A tela cubista de Picasso representa um busto de mulher e foi um presente do pintor espanhol ao povo grego em 1949, pela resistência contra as forças nazistas. A obra tem uma dedicatória, escrita em francês, que afirma: "Para o povo grego, uma homenagem de Picasso".

No mesmo local foi encontrado outro quadro do holandês Piet Mondrian, do ano de 1905, que também havia sido roubado, de acordo com a agência de notícias. "Hoje é um dia especial, um dia de alegria e emoção", disse a ministra da Cultura da Grécia, Lina Mendoni. Ela destacou que teria sido "impossível" revender o quadro de Picasso por conta da dedicatória.

Em janeiro de 2012, as duas obras, assim como um desenho em papel do artista italiano Guglielmo Caccia, conhecido como Il Moncalvo (1568-1625), que representa o êxtase de um santo, foram roubadas da Galeria. Os criminosos aproveitaram as falhas no sistema de segurança do museu, que fica no centro de Atenas. O roubo durou apenas sete minutos, o tempo que dois homens levaram para retirar as obras das molduras.

Um relatório oficial concluiu que o sistema de segurança não era atualizado desde 2000. Várias áreas do museu não tinham câmeras de segurança e os alarmes não funcionavam de maneira ideal. Na noite do roubo, os ladrões provocaram o disparo dos alarmes diversas vezes, sem entrar no edifício, com o objetivo de despistar os seguranças. Eles entraram no museu apenas durante o amanhecer e foram surpreendidos por um guarda, que impediu que levassem um segundo quadro de Mondrian.

A Galeria Nacional de Atenas tem uma coleção impressionante de arte grega pós-bizantina e também um pequeno acervo de obras renascentistas e telas de El Greco. O museu reabriu as portas em março, após uma grande reforma que dobrou sua capacidade. As informações são da agência de notícias ANA.