CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

John Lightgow vai estar no revival de Dexter, que tem lançamento marcado para 7 de novembro, nos Estados Unidos. O ator estrelou a quarta temporada da série interpretando o “Trinity killer” Arthur Mitchell, atuação pela qual ganhou um Emmy. O retorno de Lightgow para a série ainda é um mistério, porque seu personagem foi morto por Dexter Morgan no final da temporada, divulgada em 2009.

Segundo informações do site Deadline, John deve estar em set de filmagem por cerca de um dia. O showrunner dos dez episódios do revival, Clyde Phillips, teria planejado um caminho para o retorno de Trinity Killer.

Final místico

Michael C. Hall, que interpreta o protagonista Dexter Morgan, fez alguns comentários sobre o final da série, dizendo que simpatiza com os fãs que se frustraram com o desfecho da trama.

“[Filmar a nova série] foi gratificante”, disse Hall durante uma entrevista à Times Radio. “Acho que o show terminou de uma forma que foi bem mistificada, na melhor das hipóteses, se não irritante para as pessoas, mas que pelo menos preparou o cenário para que voltássemos e respondêssemos de forma mais definitiva o que diabos aconteceu com esse cara”, disse. No entanto, ele afirmou que apoiou a escolha que o personagem fez no final.