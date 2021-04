O lenhador voltou! Assista ao primeiro teaser do (novo) 'Dexter'

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Showtime)

Todo sorridente. Foi assim que o canal Showtime decidiu apresentar o retorno de um dos maiores personagens da TV norte-americana. A série Dexter ganhará uma espécie de continuação (e não remake) e o primeiro teaser da produção ganhou vida nesta quinta-feira (29/4).



Com apenas 30 segundos, o vídeo mostra um horizonte cheio de neve ao fundo da janela de uma cabana deserta. No reflexo do vidro, o ator Michael C. Hall — que dá vida a Dexter — aparece com um sorriso bem doentio. Na trilha sonora o público escuta Don’t let me be misundertood, de Nina Simone.

Momento spoiler

Para quem não lembra, a oitava (e até então última temporada) de Dexter dá um fim agridoce ao serial killer que quer ser um homem normal. Dexter vira um lenhador isolado no meio de uma floresta. Segundo o teaser, os novos episódios chegarão no outono norte-americano, logo, no segundo semestre de 2021.

Importante lembrar que o Showtime não tem atuação direta no Brasil, porém, algumas das produções do canal estão em terras tupiniquins no streaming do Globoplay, como as próprias oito temporadas iniciais de Dexter.