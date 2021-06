CB Correio Braziliense

(crédito: Nick Elmoor)

Tocando as raízes do Brasil caipira, o músico e compositor brasiliense Marcello Linhos foi premiado na 13ª edição do Festival Nacional da Viola (Fenaviola). Entre diversos finalistas, Linhos, único representante do Distrito Federal na premiação, foi selecionado como o sexto melhor compositor do gênero música de raiz do Brasil, com a composição autoral Flor sertaneja. Devido à pandemia, o Fenaviola, mais importante festival de viola do país, ocorreu de forma on-line, entre os dias 24 e 26 junho.

Além da carreira como músico, Marcello Linhos é fundador da Cia. Armorial de Brasília, ao lado da irmã e atriz Adriana Nunes, e dos artistas Nelson Latif e Marcelo Lima. A companhia é conhecida por resgatar as raízes do sertão brasileiro e é consagrada pelo espetáculo cênico-musical Conte lá que eu canto cá, que também virou websérie e chegou a passar por vários estados do Brasil e, internacionalmente, pela Europa, África do Sul e Estados Unidos.

Conte lá que eu canto cá homenageia grandes nomes que escreveram e tocaram sobre o sertão brasileiro como Guimarães Rosa, Catulo da Paixão Cearense, Patativa do Assaré, Maria Valéria Rezende e Geraldinho.