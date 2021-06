If i can’t have love, i want power é o nome do próximo álbum de Halsey

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

If i can’t have love, i want power ("Se eu não posso ter amor, eu quero poder", em inglês) é o nome do próximo álbum de Halsey. O nome do quarto álbum da carreira da cantora norte-americana foi revelado nas redes sociais. Segundo Halsey, o projeto tem a produção musical assinada por Trent Reznor e Atticus Ross, da banda de rock industrial Nine Inch Nails.

Junto à divulgação do nome do novo álbum, Halsey também publicou um teaser de 10 segundos mostrando um pedacinho do que vem por aí. As expectativas são de que o disco esteja mais inserido no universo do punk-rock.

Sucessor de Manic, lançado ano passado, If i can’t have love, i want power ainda não tem data de lançamento divulgada. Desde 2020, Halsey participou de músicas com Kelsea Ballerini, Marshmello e Juice WRLD.

Confira o teaser: