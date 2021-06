Regina Casé reencontra com irmã após dois anos: 'Vacinada e testada'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A atriz Regina Casé compartilhou através das redes sociais seu reencontro com sua irmã, Virgínia, após o afastamento devido a pandemia do novo coronavírus. Na legenda, a apresentadora contou que a familiar mora em um templo budista tibetano e que as duas não se viam há 2 anos.

"Essa é minha irmã Virgínia Casé. Ela vive num templo budista tibetano e nós não nos víamos há 2 anos! Agora, vacinada e testada chegou trazendo esse presente lindo pra gente! Tashi delek!!!", escreveu Regina em publicação.

Vale lembrar que alguns famosos já se encontram devidamente vacinados com as duas doses e imunes ao vírus, por isso estão se permitindo rever os familiares e compartilhando nas redes sociais.



Muitos seguidores e amigos da famosa comentaram a publicação, elogiando as irmãs e felizes pelo momento. "Lindas", escreveu a irmã de Paulo Gustavo; sendo seguida por Maria Padilha: "Tão querida Virginia!

Nesta quarta-feira (30/06), a apresentadora desejou os parabéns para o aniversariante do dia, Chay Suede, lembrando do primeiro encontro deles. "Muitos anos atrás, quando a gente se conheceu, já no primeiro minutinho veio uma ligação muito forte! Mas nunca poderíamos imaginar que isso ia dar naquele encontro tão potente: Lurdes e Domênico. Chay e Regina", declarou Casé.