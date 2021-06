Entenda o que acontece na cena pós-créditos do 4º episódio de Loki

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/Disney)

Lançado nesta quarta-feira (30/6), o quarto episódio de Loki, série da Disney+, utilizou-se de um recurso comum às produções da Marvel: a famosa cena pós-créditos. Por isso, não é recomendado desligar a TV antes que mais cenas estreladas por Tom Hiddleston apareçam.



Na cena, vê-se o protagonista acordando em um lugar desconhecido após ter sido “podado”. Este é o nome da medida que a AVT toma contra as Variantes mais perigosas, que não é necessariamente uma pena de morte, já que Mobius (Owen Wilson) também foi “podado” no episódio.

Loki, então, se questiona se está morto e se aquele local é o inferno (Hel, da mitologia nórdica). Uma voz, então, responde: “Ainda não, mas vai morrer se não vier conosco". A frase pertence ao ator Richard E. Grant, interpretando um personagem que parece ser uma outra versão de Loki.

Colorido em verde e amarelo, o traje dessa versão remete diretamente aos quadrinhos. Além disso, duas outras Variantes aparecem com ele na cena final: um jovem com um crocodilo, que parece ser outro Loki, e um homem armado com um martelo, que pode ser uma versão de Thor.

Cena pós-créditos do 4º episódio de Loki (foto: Reprodução/Disney +)

Novos episódios de Loki são lançados às quartas-feiras no streaming Disney .