'Never 21' fala sobre racismo e violência na abertura do Cena Contemporânea - (crédito: Maborough Mark/Divulgação)

A 22ª edição do Cena Contemporânea, que tem início nesta quinta-feira (1º/7) e segue até 10 de julho, terá um total de 14 espetáculos apresentados on-line e será acompanhada de uma série de conversas com diretores e criadores sobre a produção de teatro. O evento ocorrerá de forma gratuita e on-line, via YouTube, Zoom e site oficial do festival.

A partir desta quinta-feira (1º/7), o Cena Contemporânea exibirá espetáculos vindos do Chile, Peru, França e Brasil. De segunda a sexta-feira, as transmissões serão realizadas às 21h e, aos domingos, às 20h. Já aos sábados, em parceria com o Canal Bebelume, haverá a exibição de uma sessão especial voltada para o público infantil, a partir das 11h. A abertura, nesta quinta, é com o espetáculo Never 21, do francês Smaïl Kanouté.

A programação artística do festival vai pautar a agenda de debates, que terá discussões sobre temas como criação artística e identidades interculturais Brasil/Áfricas/Portugal, transformações íntimas e sociais na América Latina e o corpo negro criativo e denunciante. Produtores e gestores culturais também se reúnem para falar sobre o desenvolvimento de projetos e políticas públicas culturais.

A programação tem início na quarta-feira (7/7) com as Conversas transoceânicas, que reúne Edna Jaime (Moçambique), Zia Soares (Angola-Portugal) do Teatro Griot, Chico Diaz (Brasil) e Patrícia Portela (Portugal). América do Sul: Memória / Afeto / Revolução, com Mauro Vaca Valenzuela (Chile), Diana Daf (Perú), Gabriel Calderón (Uruguai), Alexandre Dal Farra (Brasil) e Patricia Ariza (Colômbia - Teatro Candelária), está programada para sexta-feira (9/7). De Corpos Negros: O Olhar da Arte, no dia 10 de julho, participam Smaïl Kanouté (França), Cristina Moura (Brasil) e Wallace Lino (Brasil).



As reuniões do Encontros do Cena tiveram início em 19 de junho, com o lançamento do livro Elaboração de projetos para o desenvolvimento de agentes e agendas, da produtora e gestora cultural paulista Daniele Sampaio.

Serviço

Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasília

Via YouTube e site oficial do Cena Contemporânea. 1° a 10 de julho, às 21h

Entrada franca