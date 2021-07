Mostra Competitiva do IFB abre votação pública em melhor banda

CB Correio Braziliense

Está aberta, até o próximo domingo (4/7), a votação de júri popular das músicas produzidas no projeto de extensão Formação de Bandas on-line do Instituto Federal de Brasília (IFB)/ Campus Ceilândia.

Dentre as escolas participantes, há estudantes do ensino médio do IFB campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Samambaia, Recanto das Emas e Planaltina; além de alunos da rede pública do Distrito Federal e de escolas particulares. Participam o Centro Educacional 6 de Taguatinga, o Centro Educacional 3 de Sobradinho, o Centro de Ensino 01 Urso Branco e o Colégio Objetivo e Único Educacional. Destaque também para as bandas de nível técnico-universitário, onde há alunos de cursos superiores do IFB, da Universidade de Brasília (UnB) e da Escola de Música de Brasília.

Ao todo, foram produzidas 13 músicas nas categorias ensino médio e técnico-universitário que percorrem diferentes estilos e gêneros musicais desde a bossa nova até o hip hop. Cada banda poderia escrever de uma até três canções.

O público poderá votar por meio do site na música preferida. Até agora, foram contabilizados 1.200 votos. Há, ainda, a votação do júri técnico, em que também serão premiadas as melhores de cada categoria.



Para o professor de música do IFB/ Campus Ceilândia, Hugo Leonardo Souza, a participação da comunidade externa é essencial, pois as músicas são feitas para serem apreciadas pelas pessoas. “Essa votação do público representa uma espécie de aprovação, porque assim é a vida do músico: Ele coloca à prova seu trabalho quando expõe para o público”, reforça em nota.

A votação está aberta até 4 de julho e o resultado será apresentado em 7 de julho, via Google Meet com transmissão no Youtube. As três bandas vencedoras vão gravar um vídeo-relato e vão ganhar um kit para gravação de áudio e vídeo.



Nessa fase final, se inscreveram quatro bandas na categoria técnico-universitária e três na ensino médio. Segundo o professor de música Hugo, os alunos ficaram responsáveis por todos os processos musicais: composição, letra e música, harmonia, gravação e captação. Eles tiveram orientação de monitores e professores do IFB, mas, mesmo assim, foi um trabalho de grande aprendizado executar o projeto de extensão em meio à pandemia. “Foi um aprendizado para uma equipe de quatro professores. A gente não tinha feito um trabalho assim ainda”, conta. “A dinâmica do trabalho remoto aconteceu de forma a nos ajustarmos de acordo com os estudantes e as barreiras encontradas”.

O projeto de extensão Formação de bandas on-line do IFB começou em setembro de 2020 e ofereceu 80 vagas para alunos de escolas públicas ou particulares do Distrito Federal. O objetivo foi estimular a prática musical e artística entre os estudantes. Ao longo dos dez meses, os participantes tiveram aulas coletivas e o apoio da equipe de professores para definir um estilo musical e produzir as músicas que estão sendo apresentadas ao público nesta fase final, que é a "Mostra Virtual Competitiva".

Diversidade

Para o professor Hugo, a diversidade foi essencial para a produção das músicas e o aprendizado humano dos alunos. “Esse projeto culmina num festival, mas ele envolve todo um processo de musicalização, desenvolvimento dos alunos e práticas musicais em grupo. É um projeto em prol da saúde mental em tempos de pandemia”, explica.



O próximo passo, segundo Hugo Leonardo Souza, é lançar um curso de formação inicial e continuada no IFB com o mesmo tema, voltado para o público. Será uma possibilidade para capacitar as pessoas a tocar profissionalmente em bares, casamentos ou em bandas.

Escute as canções na playlist do SoundCloud. Mais informações no site oficial do IFB.