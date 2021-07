AnimaÃ§Ã£o Os Croods 2 chega ao Brasil como sucesso de bilheterias no exterior

R » Ricardo Daehn

A aculturação de uma família de comportamento pouco civilizado é um dos nortes da trama de Os Croods 2 uma nova era - (crédito: Universal/Divulgação)

Um mundo colorido, onde o futuro convida à convivência com flores, borboletas e riachos. O apelo trazido por Os Croods 2: uma nova era, filme do estreante diretor Joel Crawford, impactou os espectadores de outros países com uma força nas bilheterias que amenizou, momentaneamente, o cenário da pandemia. Agora é a vez de os brasileiros festejarem a diversão oferecida pelos integrantes da pré-histórica família Crood que, adotando o jovem órfão Guy, terá contato com um clã pretensamente mais evoluído.

Hábitos como usar toalhas, copos e garfos nunca foram incorporados pelo casal Ugga e Grug, esforçado na criação de rebentos como o abobalhado Thunk e a rebelde Eap. O contato dos primitivos com uma realidade diferenciada é o miolo da trama do filme escrito por Dan e Kevin Hageman (ambos de Uma aventura Lego) e Paul Fisher (de Como treinar o seu dragão).

Quem serve como farol para a mudança é Guy, que deposita muita força na expectativa diária pelo que chama de “o amanhã”. Os Croods, seguindo o lema do patriarca (“O bando é mais forte, junto”) desconhece conceitos de privacidade e individualidade: não há quase espaço para respirarem, mesmo na hora de descansar, diante do costume de amontoados, optarem pela “pilha de dormir”.



Entre explosões de amor de Eap e Guy (que lembram as do musical Across the universe), incansáveis no preparo dos bicos para incontáveis beijos, a cada cena, a velha perspectiva de que a grama do vizinho seja mais verde vai encadear uma crise entre os Croods, tão logo eles conheçam a família Bemelhor. Donos de uma espécie de fortaleza, de interior paradisíaco, Bem Bemelhor e a esposa Esperança acolhem “as pessoas das cavernas”.



No Brasil, as vozes do casal Bemelhor ficaram a cargo de Rodrigo Lombardi e Juliana Paes, enquanto, na versão legendada, as vozes cabem a Peter Dinklage, Ryan Reynolds, Nicolas Cage, Emma Stone e Cloris Leachman (atriz do clássico A última sessão de cinema, morta há cinco meses).

Modernidade

À frente da futura e nova aventura de O Gato de Botas (prevista para 2022) e lembrado pela colaboração em filmes como A origem dos guardiões e Trolls, o diretor Joel Crawford, no confronto entre as duas famílias, discretamente, traz críticas (“Ninguém faz mais nada, junto”, alerta o pai, dado o contato com a modernidade), ao mesmo tempo em que diverte com a ação na agitada sequência do desfiladeiro.



Num enredo que sublinha elementos como cobiça e ciúmes, Os Croods 2 se torna impagável, não apenas diante da subversão da ordem adotada pela aventura em que os personagens masculinos dependem, diretamente, da ação das mulheres. Depois de despontar em cenas hilárias, como na qual dorme de olhos abertos, a avó do grupo brilha, ao revisitar os tempos de juventude, em que integrou a irmandade Irmãs Trovão. Noutra ponta da graça, a inusitada parceria de Grug e Bem, gerada no conflito contra um espécime de inimigos batizada de mico-murro e numa inesperada obsessão por bananas, transforma-se numa das grandes piadas do filme.

O que vem por aí

Viúva Negra (dia 9)

Com uma espera extra de um ano, diante dos efeitos da covid-19, o longa estrelado por Scarlett Johansson chega conjugado: mostrado em salas de cinema, também poderá ser visto no Disney+ (assinantes premiere). Com direção da australiana Cate Shortland (Lore), o longa tem por roteirista Eric Pearson, de Thor: Ragnarok. A produção da Marvel tem por base o passado da espiã Natasha Romanoff, que se vê envolvida numa conspiração prévia a entrada dela como integrante de Os Vingadores.

Space Jam — Um novo legado (dia 15)

Patolino, Piu-Piu, Lola Bunny e Pernalonga partem das arquibancadas para entrarem no jogo, no novo filme de Malcolm D. Lee, em que um dos astros é o jogador da NBA LeBron James. Na fusão de live action e animação, James é feito rival do Esquadrão Valente, a partir da interferência de um personagem de inteligência artificial chamado de G. Rythim (Don Cheadle). No espaço digital, o confronto é norteado pela guarda do filho de LeBron James.

Tempo (dia 22)

Num piscar de olhos, tudo (inclusive a idade dos personagens) pode mudar, neste novo suspense conduzido por M. Night Shyamalan (de O sexto sentido). O isolamento em ilha potencializa o desespero de um pequeno grupo de visitantes que, em um único dia, constatam a aceleração escalonada de sua relação com o envelhecimento. Alex Wolff (da saga Jumanji) e Eliza Scanlen (a Beth, de Adoráveis mulheres) formam o elenco que conta com o mexicano Gael García Bernal.

Um lugar silencioso — Parte II (dia 22)

Um arrasa quarteirão que promoveu, em parte, a restauração das bilheterias no exterior, o novo filme assinado por John Krasinski traz o elenco original, em cena: Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe compõem a fictícia família Abbott que, agora, conta com um novo integrante: um bebê. A origem do desconhecido universo dos monstros que obrigam todos a permanecerem calados está previsto para ser desvendado, uma vez que os Abbotts se recobram dos escombros e da destruição impressa na primeira parte do thriller.

Jungle Cruise (dia 30)

Com direção do espanhol Jaume Collet-Serra, o longa estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt mostra a caça de poderes de cura brotados em seres da Floresta Amazônica. A bordo do barco La Quila, que ainda transporta personagem vivido por Jack Whitehall, o capitão Frank (Johnson) serve como guia para a pesquisadora Lily (Blunt), prestes a se envolver em situações pra lá de perigosas. A exemplo de Piratas do Caribe, uma nova atração do parque de diversões da Disney migra para a telona.