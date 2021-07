Shakespeare de Fernando Guimarães abre Mostra Dulcina

NM Nahima Maciel

Milkshakespeare fala sobre dramas contemporâneos - (crédito: Studio Sartoryi)

Um Shakespeare que começa com Romeu e Julieta, passa por A megera domada e desemboca num drama contemporâneo sobre bullying e relacionamentos é a proposta de Fernando Guimarães para Milkshakespeare, que abre a 33ª Mostra Dulcina Visual, às 20h, nesta quinta-feira (1º/7). O festival vai até 10 de julho e será inteiramente transmitido on-line, pelo canal no YouTube da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes.

Com voz em off de Vera Holtz e elenco formado por Sérgio Tavares, Bete Virgens, Luana Coelho, Cristian Lambert e Alex Ribeiro, a peça faz uma costura entre os temas propostos por William Shakespeare nos clássicos da dramaturgia e as preocupações contemporâneas. “A gente faz um recorte de Romeo e Julieta”, avisa Fernando Guimarães. “A Vera Holtz estava aqui em Brasília uma vez e viu o ensaio. Ela gostou muito e gravou uma participação sonora na qual faz uma diretora que agradece e faz um ensaio geral. Então, ela sai da cena e há duas conversas de casais que começam uma discussão”.

No palco, dois casais encenam cenas de peças de Shakespeare enquanto discutem coisas do próprio cotidiano. Os dois mais novos precisam decidir se tiram ou não o filho de 5 anos da escola. O menino sofre com o bulliyng dos colegas porque gosta de vestir-se de menina. O outro casal analisa o próprio relacionamento e os motivos que levaram à separação. O diretor chegou às duas histórias por meio de pesquisa. A do bullying, alguém contou. A do casal resultou de uma pesquisa sobre o amor realizada há mais de um ano, quando Fernando entrevistou uma senhora de 70 anos que era traída pelo marido, mas não queria terminar o casamento.

Os ensaios para a peça ocorreram em várias etapas. Algumas foram presenciais, já que três atores estão vacinados, e outras foram virtuais. A versão que chega agora ao público estará disponível apenas on-line, mas Fernando conta levar a montagem para um palco em versão presencial assim que for seguro ir ao teatro. "No Dulcina, ninguém está dando aula presencial. E continua aquela confusão, recebe um mês, pula dois. Mas se eu não for dar aula, vou fazer o quê? E eu gosto muito de dar aula”, explica o diretor, que montou Milkshakespeare a pedido de um aluno que sonhava em encenar uma peça do dramaturgo inglês.