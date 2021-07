Hip-hop contra a fome reúne artistas para arrecadação de alimentos

CB Correio Braziliense

Nos dias 3 e 4 de julho, a partir das 16h, 17 artistas vão se reunir em shows virtuais para a 15ª edição do festival Hip-hop contra a fome. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Instituto Brasileiro de Empreendedorismo Tecnologia e Inovação (Ibeti), no YouTube. O projeto tem o intuito de arrecadar alimentos e atrair recursos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Feito há mais de 10 anos no DF, de forma itinerante, a transmissão ao vivo deste ano vai ser comandada pelo DJ Markynhos Smurphies. Entre os artistas do gênero que vão passar pelo festival, estão Rei Cirurgia Moral, Tropa de Elite, Subconsciente, Provérbio e, diretamente de São Paulo, Realidade Cruel.

O Hip-hop contra a fome é executado pelo Ibeti, com produção da Synapse Produções e 14K Produções, e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec). “O evento já é uma tradição no DF que, além de disseminar a nossa cultura, se preocupa com o próximo e mostra para a sociedade o verdadeiro objetivo e compromisso do movimento”, ressalta, em nota, Carlos Alberto Júnior, secretário-executivo da Secec.

Para se ter uma noção da dimensão do projeto, em edições anteriores feitas em formato presencial, o projeto chegou a arrecadar 10 toneladas de alimentos. “O Hip-hop contra a fome se originou exatamente da importância de ajudar entidades carentes. Mostramos o melhor que o movimento pode oferecer e a capacidade de mobilizar tanta gente em prol de um mesmo objetivo”, explica Sidnei Barreto, propulsor do projeto, e proprietário da 14K Produções, em nota.

Confira a programação

Line up - Sábado (03/07)

DJs



DJ Marola

DJ GabJ

DJ Kazuza



Rappers



Reação e Função

Ordem Própria

Heitor Valente

Realidade Cruel

Ediá

Line up – Domingo (04/07)



DJ Marola

DJ Ocimar

DJ GabJ