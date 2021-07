Após receber críticas, Preta Gil explica motivo de ainda não ter se vacinado

VO Victória Olímpio

(crédito: Preta Gil/Instagram/Reprodução)

A cantora Preta Gil, de 46 anos, explicou o motivo de ainda não ter se vacinado contra covid-19, já que no Rio de Janeiro, onde mora, a idade dela já está liberada. Ela afirmou ter sido questionada por fãs por ainda não ter compartilhado fotos no momento da imunização.

“Um monte de gente me perguntou se eu ia tomar vacina. Sim, meu dia pela minha idade foi anteontem [terça-feira (29/6)] no Rio, mas estou gravando uma série no sítio. A gente está dentro de uma bolha e não pode sair daqui”, revelou a cantora nos stories do Instagram.

Preta afirmou, ainda, pretende, sim, se vacinar na repescagem, independentemente de qual vacina for oferecida na ocasião: "Quando acabar de gravar, vou descer, pegar repescagem e tomar a minha vacina, seja qual for a vacina."

"Gente, não estou dando 'olé' na minha idade, não. O povo já fica falando 'você devia ter vacinado' e 'cadê sua foto vacinando?'. Só penso nisso, mas estou aqui no sítio gravando a série com a minha família", finalizou.