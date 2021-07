Ivete Sangalo recebe vacina contra a covid e comemora: "Viva o SUS!"

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Mattei/ Globo)

A cantora Ivete Sangalo, de 49 anos, recebeu a vacina contra a covid-19 na quinta-feira (1º/7), em Salvador. Depois de dizer que o governo Bolsonaro não a representa, Ivete comemorou a vacina escrevendo um "viva o SUS" nas redes sociais.

Ivete postou no Instagram um vídeo com o momento em que recebeu a primeira dose do imunizante. Ela agradeceu à enfermeira que a atendeu "com todo carinho do mundo" e lembrou que "a vacina salva vidas".



Ivete Sangalo se envolveu numa polêmica quando no dia 20 de junho fez uma postagem "isentona" sobre a marca de 500 mil mortes por covid-19 no Brasil. Alvo de críticas do público e de indireta de colegas por falta de posicionamento, ela voltou às redes no dia seguinte para dizer não se sentir representada por Jair Bolsonaro.