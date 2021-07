Mc Don Juan e Mc Hariel lançam EP ‘Dois lados da mesma moeda’

PI Pedro Ibarra*

Duas das figuras mais populares do funk atual, Mc Don Juan e Mc Hariel se juntaram para o EP Dois lados da mesma moeda. Esta é a primeira parceria para um disco. Antes, eles tinham colaborado apenas em singles. O projeto tem quatro faixas que variam entre o funk e o trap em uma levada dançante e de festa.

“É um projeto muito especial”, afirma Mc Hariel, sobre o EP. O músico conta que os dois já fizeram quatro músicas juntos, mas que agora, por ser um projeto maior, a sensação é diferente. “Dá aquele frio na barriga, mas, acho que público vai gostar muito”, antecipa o cantor.

O EP é um passeio completo pelo que os dois Mcs são capazes de entregar. Funk atual com Lei do retorno 2, que cantam juntos; trap em Decisão final, interpretada apenas Mc Hariel; mais melodia em Ah beleza, com apenas Don Juan nos vocais; e inovação e batidas cativantes em Ascensão, mais uma vez uma colaboração dos cantores. “Eu sou um cara que canta mais um funk consciente, rap e trap, e o Don Juan já faz um funk mais dançante, meio pop. Acho que, por isso, são Dois lado da mesma moeda, acho que isso que faz a junção perfeita”, explica Hariel.

Os dois artistas concordam na forma como pensam música, ambos entendem que a experiência de vida é imprescindível nas composições e faz parte da base das canções que escrevem. “Tudo o que canto ou é algo que vivi, ou algo que vi alguém próximo viveu. Eu só canto realidade”, afirma Mc Don Juan.

Futuro do funk

Atualmente, o funk é um dos gêneros mais escutados no Brasil e Mc Don Juan e Mc Hariel fazem parte desse processo. Os dois somam, no Spotify, mais de 12 milhões de ouvintes mensais e Don Juan atualmente é o artista homem mais ouvido da plataforma no Brasil. Porém, segundo Hariel, apesar dos bons números, a intenção nunca foi a fama. “O que importa pra mim é fazer música boa, fazer música pra chegar no coração das pessoas. Naturalmente, os números elevam a nossa posição no mercado, mas nunca fiz mirando nisso”, pontua.

Os números de Don Juan e Hariel realmente os colocaram em outro patamar. O Dois lados da mesma moeda marca a estreia dos dois pela Warner Music. “Estamos felizes em elevar o nível do funk no cenário nacional, junto com a Warner. Acho que vamos conseguir fazer isso com naturalidade”, vislumbra Hariel. “Viemos trazer muita música boa”, complementa.

O tempo sem shows fez com que os dois músicos abrissem os olhos para novas oportunidades. “Consegui ter uma visão maior do mercado, entender algumas coisas e colocar também alguns projetos musicais pra frente”, conta Don Juan. Para o músico, o resultado dessa pausa tem sido positivo. Bipolar, lançada em 2021 em parceria com Mc Davi e Mc Pedrinho, já passou das 50 milhões de reproduções no Spotify e virou sucesso no TikTok. “Graças a Deus, está tudo andando melhor do que eu imaginei. E, graças aos meus fãs e ao público em geral, está tudo fluindo, eles estão amando e eu também”, complementa, que adiciona: “vem mais”.



Dois lados da mesma moeda, EP de Mc Hariel e Mc Don Juan