MC Don Juan lança música e clipe em parceria com o sertanejo Tierry

Tierry, Gabi Martins, MC Don Juan e DJ Allana Dutra: parceiros em clipe e música - (crédito: Reprodução/Facebook do MC Don Juan)

Em mais um encontro entre os universos do funk e do sertanejo, a música Lockdengo é uma parceria entre o MC Don Juan e o cantor Tierry. O videoclipe, disponível no YouTube, conta com as participações da ex-BBB Gabi Martins, namorada do Tierry, e da DJ Allana, namorada do funkeiro.

A letra da canção é um apelo à amada para que não saia de casa por causa da pandemia. “Baby, não sai ... que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de lockdengo com seu nego... no sossego. Aglomerando amor nesse apartamento”, diz a música.

Sertanejo e funk

Tierry não é o primeiro sertanejo com quem Don Juan faz parceria na música. O clipe de Vai ter que aguentar, gravado com a dupla Maiara e Maraisa, bateu a marca das 128 milhões de visualizações no YouTube. Além da dupla feminina, o artista também já gravou ao lado da sertaneja Márcia Fellipe, na música Cruz quero.

Don Juan aposta na união entre dois dos ritmos mais bombados ultimamente no Brasil. “É o som do batidão com a ginga do sertanejo. Essa mistura só pode dar bom”, destaca o artista, em nota.

MC Don Juan

Compositor de funk desde os 12 anos, quando morava na comunidade do Cheba, em São Paulo, Don Juan teve seu primeiro sucesso ainda em 2017, quando tinha apenas 16 anos, com o hit A gente brigou, cujo clipe passou de 100 milhões de visualizações no YouTube.

Segundo o Spotify charts, a música Bipolar, gravada em parceria com MC Davi e MC Pedrinho, ocupa o primeiro lugar no top 200 na quantidade de streams. No auge da carreira, aos 20 anos, Don Juan configura entre os mais tocados, segundo o ranking semanal do YouTube, ao lado de Zé Vaqueiro e Barões da Pisadinha, sinalizando a quebra da longeva hegemonia sertaneja no topo das paradas.