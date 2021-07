Rapper Felp 22 lança novo álbum nesta sexta-feira (2/7)

PZ Prisley Zuse*

Felp 22 diz que colocou toda sua essência no novo álbum - (crédito: Wilmore Oliveira)

Nesta sexta-feira (2/7), o cantor e rapper carioca Felp 22 vai lançar o terceiro disco da carreira, Melhor momento. Com 17 faixas inéditas, o cantor traz músicas sobre seu atual momento e volta a sua essência.

“O nome do meu álbum retrata o momento que estou vivendo, eu me reconstruí, voltei às minhas origens. Nesse projeto, coloquei a minha essência, fiz com o meu coração. Estou na melhor fase de tudo, vida e carreira, só boas vibrações. Eu definiria o novo projeto em uma só palavra: cura”, completou o cantor.

Entre as 17 faixas, Felp 22 destaca a música Fênix, “que vem exatamente para celebrar esse momento que estou vivendo, em que eu volto às origens com mais força, confiança e originalidade". A letra da faixa traz os versos: “Voltei mais forte / Nada me alcança / Nenhum mal agora pode me tocar / Não foi sorte / Não perca a esperança / Saia do abismo e aprenda a voar”.

O cantor investiu no estilo boom bap, uma vertente mais clássica do rap, originária do soul e do funk em forma de loop, com uma batida mais marcada, mais chiada e com um BPM mais lento. O álbum conta com a participação de Rick Beats, Pep Starling, BVGA, Teo Guedx, Guga no Beat, Liip Beats e WC no Beat na produção.

Todas as músicas do álbum vão ter conteúdo visual, sendo que Fênix, Litoral Sul, Química e Obrigado Mundo serão clipes e o restante serão visualizer’s, um formato inovador que se aproxima da experiência causada pelo formato de Canvas do Spotify. O cantor conta que isso foi um trabalho pensado para transmitir o conceito do novo álbum.

Confira as músicas o álbum Melhor Momento: