Resultado provisório de chamamento institui OSC do Festival de Cinema

CB Correio Braziliense

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro seguirá a composição virtual de 2020 - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

A exemplo da edição do ano passado, o 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro terá realização na primeira quinzena de dezembro, concebido com projeção virtual. Na iniciativas preliminares da montagem do evento, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) dá os primeiros passos. A entidade fez publicação no Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (2/7) do resultado provisório de classificação das instituições que disputam a gestão dos festejos do cinema.

Servidores da Secretaria de Cultura, organizados em comissão, analisaram os projetos inscritos pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) e selecionaram a Associação Amigos do Futuro, por meio de pontuação. A entidade obteve pontuação 15, contra os 14 da Associação Encanteria Cultural, que veio seguida da Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa (12 pontos) e a Companhia Voar Arte para a Infância e Juventude (11).



Cabem em até cinco dias as as interpelações com recursos fundamentados, por parte de entidades não contempladas no ranking, Quesitos devem ser enviados por e-mail (protocolo@cultura.df.gov.br). Uma etapa de habilitação, com confirmações dos documentos da OSC selecionada, precede o resultado definitivo. O resultado final do chamamento público será formalizado no DODF e no site da Secec.

A pasta destinou R$ 2 milhões para o Festival de Brasília deste ano. Serão selecionados filmes nacionais, de preferência inéditos, entre curtas e longas-metragens para a Mostra Competitiva Oficial e a Mostra Brasília. Na programação, estão previstas mostrasparalelas, rodas de conversas, atividades formativas e demais cerimônias (a cargo da OSC selecionada).