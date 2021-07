CCBB promove festival voltado para a arte do desenho

CB Correio Braziliense

(crédito: Obra de Júlio Lapagesse/Reprodução/Flickr @Objeto Sim Projetos Culturais)

Promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o festival Desenho Vivo vai transformar os jardins do centro em verdadeiros ateliês, entre 7 de julho e 1º de agosto. O evento é voltado para crianças e adultos em vários segmentos que perpassam a arte do desenho com webinários, desenhotecas, ateliês livres, ateliês infanto-juvenis, oficinas, debates sobre animação, mostra de animação e shows musicais. A curadoria do festival é por conta de Gregório Soares Rodrigues, professor do departamento de artes visuais da Universidade de Brasília (UnB).

Para os webinários, estão entre os convidados nomes como a doutora em letras e professora da PUC/RJ Ana Kiffer, a artista, educadora e curadora Stella Barbieri, o doutor em história e teoria das artes visuais Átila Regiani, a curadora e pesquisadora de arte indígena Naine Terena, e a doutora em história da arte Maria do Carmo Couto da Silva. Na abertura do festival, às 19h, o webinário será comandado pelo poeta e historiador da arte Luis-Pérez Oramas curador do Museum of Modern Arte de Nova York (MoMA) e de uma Bienal Internacional de Arte de São Paulo. As transmissões serão pelos canais do Banco do Brasil e do festival.

Para os ateliês, será necessário fazer inscrição prévia, pelo site do Eventim. Foram chamados artistas de diferentes vertentes, como o premiado escritor e ilustrador Roger Mello, o artista plástico e quadrinista Lucas Gehre e a artista visual e artista educadora Raísa Curty, que vão expor para o público seus percursos artísticos e estratégias práticas.

Haverá ainda oficinas de desenho ministradas pelo desenhista, pintor e animador Renato Moll. Será necessário fazer inscrição prévia. As inscrições podem ser feitas a partir das 9h de cada segunda-feira, também pelo site do Eventim. Cada CPF poderá retirar até quatro ingressos. Caso haja desistência, as vagas serão disponibilizadas para o público espontâneo. As desenhotecas, no entanto, serão feitas nas manhãs e tardes dos dias úteis, a cada meia hora, sem necessidade de reserva de ingressos.

O festival também tem sua parte musical, com o show do Sob o céu nordestino, que vai reunir o cantor e compositor Túlio Borges e o Quinteto da Paraíba, em 18 de julho, às 19h, no Teatro do CCBB Brasília, que também poderá ser acompanhada pelo Youtube Banco do Brasil. A programação musical abrange ainda as apresentações Traços e sons, que ocorrerão nos jardins do CCBB Brasília, com o som do DJ Stênio Alves, em 11 de julho, às 17h.

Ao longo das semanas do festival Desenho vivo, também serão feitas mostras de animação on-line, às sextas-feiras e sábados, às 19h, pelo YouTube Banco do Brasil, com curadoria da Taís Koshino e debates com artistas.

Confira a programação:

Semana 1

QUARTA-FEIRA, (07/07)

19h – webinário - lançamento com Luis-Pérez Oramas - YouTube Banco do Brasil



QUINTA-FEIRA, (08/07)

10h às 13h e 14h às 17h - desenhoteca - jardins CCBB Brasília

17h - ateliê online - Oficina de Práticas de Desenho Livre, com Renato Moll - YouTube Festival Desenho Vivo



SEXTA-FEIRA, (09/07)

10h às 13h e 14h às 17h – desenhoteca - jardins CCBB Brasília

19h - debate mostra animação - YouTube Banco do Brasil



SÁBADO, (10/07)

10h - ateliê infanto-juvenil – O papel como questão, com Letícia Miranda - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil - ateliê Desenho coletivo – Organismo vivo, com João Leite - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - Desenho botânico, com Tauan Gon - jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - A imagem de si é imagem em crise – retrato, com Julio Lapagesse - jardins CCBB Brasília

17h – ateliê - Gente viva move desenho – modelo vivo, com Diana Salu - jardins CCBB Brasília

19h - projeção mostra animação – Cinema do CCBB Brasília



DOMINGO, (11/07)

10h - ateliê infanto-juvenil - ateliê “Oficina de DesenhErro”, com Letícia Reis - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil – Imagens da Natureza, com Mariana Kirschner - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - Desenho botânico, com Tauan Gon - jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - A imagem de si é imagem em crise – retrato, com Julio Lapagesse - jardins CCBB Brasília

17h - apresentação musical - Traços e sons, com DJ Stênio Freitas - jardins CCBB Brasília





semana 2



TERÇA-FEIRA, (13/07)

19h – webinário - Processos corpóreos: riscar, habitar, pousar, com Ana Kiffer - YouTube Banco do Brasil



QUINTA-FEIRA, (15/07)

10h às 13h e 14h às 17h - desenhoteca - jardins CCBB Brasília

17h - ateliê online - Oficina Práticas de Desenho Livre, com Renato Moll - YouTube Festival Desenho Vivo

19h – webinário - Desenho e cidade, com Átila Regiani - YouTube Festival Desenho Vivo



SEXTA-FEIRA, (16/07)

10h às 13h e 14h às 17h - desenhoteca - jardins CCBB Brasília

19h - debate mostra animação - YouTube Banco do Brasil



SÁBADO, (17/07)

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê Desenho coletivo – Organismo Vivo, com João Leite - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê Imagens da Natureza, com Mariana Kirschner - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - Ilustração, com Roger Mello - jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - Desenho no espaço – desenho de arquitetura, com Cícero Castro - jardins CCBB Brasília

17h – ateliê - Gente viva move desenho – modelo vivo, com Diana Salu - jardins CCBB Brasília

19h - projeção mostra animação - jardins CCBB Brasília



DOMINGO, (18/07)

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê “Oficina de DeseErro”, com Letícia Reis - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê Imagens da Natureza, com Mariana Kirschner - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - ilustração, com Roger Mello - jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - Desenho como escrita do espaço, com Luciana Paiva - desenho expandido - jardins CCBB Brasília

19h - apresentação musical – Sob o céu nordestino, com Túlio Borges e Quinteto da Paraíba – Teatro CCBB Brasília e Youtube Banco do Brasil





semana 3



QUARTA-FEIRA, (21/07)

19h – webinário - Perspectivas indígenas, com Naine Terena - YouTube Banco do Brasil



QUINTA-FEIRA, (22/07)

10h às 13h e 14h às 17h - desenhoteca - jardins CCBB Brasília

17h - ateliê online - Oficina de Práticas de Desenho Livre, com Renato Moll - YouTube Festival Desenho Vivo

19h - webinário Desenho e herança afro-brasileira, com Maria do Carmo - YouTube Banco do Brasil



SEXTA-FEIRA, (23/07)

10h às 13h e 14h às 17h - desenhoteca - jardins CCBB Brasília

19h - debate mostra animação - YouTube Banco do Brasil



SÁBADO, (24/07)

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê Desenho coletivo – Organismo vivo, com João Leite - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil – O papel como questão, com Letícia Miranda - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - Oficina básica de quadrinhos, com Lucas Gehre - jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - Entre marcas e apagamentos, acúmulos e movimentos, com Rodrigo Cruz - matéria e desenho - jardins CCBB Brasília

17h – ateliê - Gente viva move desenho, com Diana Salu - modelo vivo - jardins CCBB Brasília

19h - projeção mostra animação - jardins CCBB Brasília



DOMINGO, (25/07)

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê Imagens da Natureza, com Mariana Kirschner - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê “Oficina de DesenhErro”, com Letícia Reis - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - Entre contornos e formas, com Matias Mesquita – paisagem - jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - Desenho como escrita do espaço, com Luciana Paiva – desenho expandido - jardins CCBB Brasília

17h - apresentação musical - Traços e sons, com DJ Stênio Freitas - jardins CCBB Brasília





semana 4



QUARTA-FEIRA, (28/07)

19h – webinário - Tá na linha?, com Andrés Sandoval - YouTube Festival Desenho Vivo



QUINTA-FEIRA, (29/07)

10h às 13h e 14h às 17h – desenhoteca - jardins CCBB Brasília

17h - ateliê online - Oficina de Práticas de Desenho Livre, com Renato Moll - YouTube Festival Desenho Vivo

19h – webinário - Casa como desenho, desenho como casa, com Stella Barbieri e Fernando Vilela - YouTube Banco do Brasil



SEXTA-FEIRA, (30/07)

10h às 13h e 14h às 17h – desenhoteca - jardins CCBB Brasília

19h - debate mostra animação - YouTube Banco do Brasil



SÁBADO, (31/07)

10h - ateliê infanto-juvenil – O papel como questão, com Letícia Miranda - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê Desenho coletivo – Organismo Vivo, com João Leite - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - Entre contornos e formas, com Matias Mesquita paisagem – jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - Búzio, kawri, concha: composições negras, com Nina Barreto – memória, desenho e escrita - jardins CCBB Brasília

17h – ateliê - Gente viva move desenho, com Diana Salu – modelo vivo - jardins CCBB Brasília

19h - projeção mostra animação - jardins CCBB Brasília



DOMINGO, (1º/08)

10h - ateliê infanto-juvenil – O papel como questão, com Letícia Miranda - jardins CCBB Brasília

10h - ateliê infanto-juvenil - Ateliê Imagens da Natureza, com Mariana Kirschner - jardins CCBB Brasília

15h – ateliê - Abstrato como gesto, com Letícia Miranda - colagem - jardins CCBB Brasília

16h – ateliê - Deslocamentos em risco - com Raísa Curty – performance - jardins CCBB Brasília

17h - apresentação musical - Traços e sons, com DJ Stênio Freitas - jardins CCBB Brasília



Festival Desenho Vivo

Entre 7 de julho e 1º de agosto. Pelos canais do Banco do Brasil e do festival no YouTube e no CCBB. Gratuito.Retirada de ingressos no site do Eventim. Livre para todas as idades.