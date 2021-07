Filmagens da sequência de 'The old guard' começam em 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Reprodução)

The old guard, filme baseado nos quadrinhos de mesmo título, foi lançado na Netflix em 2020 e o roteiro da sequência está finalizado. Ao portal Variety, a atriz e protagonista do longa, Charlize Theron, confirmou a informação e afirmou que as filmagens começam em 2022. Além de Charlize, a produção promete trazer de volta o casal interpretado pelos atores Marwan Kenzari e Luca Marinelli.

A expectativa é que a sequência do filme fique disponível na plataforma também. Segundo a Netflix, The old guard foi o filme original do streaming mais visto de 2020. No primeiro mês de estreia do longa no catálogo, 78 milhões de usuários assistiram.

Na trama do primeiro filme, Andy (Charlize Theron) é uma mercenária imortal, que não mede esforços para realizar tudo aquilo que acredita ser o correto. A personagem lidera um grupo com outros imortais, que tentam juntos proteger a humanidade de certos perigos. No entanto, com a descoberta de uma outra imortal que não integra o seu conjunto de mercenários, as coisas passam a ficar cada vez mais tensas.

Não há detalhes sobre o enredo da sequência mas, possivelmente, a trama será desenvolvida a partir do final do primeiro filme. A cena pós-créditos sugeriu diversas questões que poderão ser aprofundadas a partir da sequência.