Rodrigo Faro cancela gravação após diagnóstico de covid: "Vai dar certo"

RN Ronayre Nunes

Ainda na última sexta-feira (25/6), o apresentador havia tomado a vacina contra a covid-19 - (crédito: Reprodução/Instagram)

As gravações do programa Hora do Faro que ocorreriam nesta sexta-feira (2/7) tiveram de ser canceladas por conta do diagnóstico positivo do apresentador, Rodrigo Faro, para a covid-19.



Parte do programa que irá ao ar no próximo domingo (4/7) já havia sido gravado, porém nesta sexta ainda ocorreria as gravações com o casal Nina e Filipe, últimos eliminados no Power couple.

Pelas redes sociais, no início da noite desta sexta, Faro postou uma foto de dentro de um hospital com a legenda: “Vai dar tudo certo”.

Ainda na última sexta-feira (25/6), o apresentador havia tomado a vacina contra a covid-19 e comemorou no Instagram: "Hoje foi meu dia com a graça de Deus. Foi muita emoção pra todo mundo que tava lá. Obrigado a todos por tanto carinho comigo! Fazia tempo que não ouvia coisas tão lindas das pessoas”.