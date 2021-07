Avó de Jojo Todynho é internada em hospital de Rio de Janeiro

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Rita Menezes, avó da cantora Jojo Todynho, foi internada em hospital particular em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo confirmado ao Extra pela assessoria da artista, a matriarca da família está em observação após apresentar sintomas da covid-19, como tosse, cansaço, falta de olfato e coriza.

Aos 77 anos de idade, Rita aguarda equipe médica com o resultado do exame para confirmar se está ou não infectada com o novo coronavírus.

Foi informado ainda que ela está respirando por meio de oxigenação artificial, mas o quadro não apresenta gravidade, e que "Dona Rita passa bem". A matéria não informa se dona Rita foi vacinada.