Bombou na semana dos famosos: vai e volta, passado e mês do orgulho LGBTQIA+

RN Ronayre Nunes

Teve gente pedindo medida restritiva, emagrecendo na raça, terminando romances e olhando para o passado sem nenhuma vergonha. Confira! - (crédito: Instagram/Reprodução - Instagram/Reprodução - Reprodução/YouTube)

Julho chegou e agora é real oficial: já estamos na segunda parte de 2021. Tudo bem, o ano não está sendo uma maravilha, mas o importante é seguir em frente. E para ajudar nesta caminhada nada melhor do que se divertir um pouco, não é mesmo? E nessa seara as celebs garantem o entretenimento. Nesta semana teve gente pedindo medida restritiva, emagrecendo na raça, terminando romances e olhando para o passado sem nenhuma vergonha. Confira:



Longe

Segundo informações da revista Quem nesta última quinta-feira (1º/7), a relação de Ludmilla com o pai não parece estar nada bem. A cantora pediu uma medida protetiva contra Luiz Antônio Silva. Importante lembrar que em março deste ano, a mãe de Lud foi às redes sociais desabafar sobre como o homem só se aproximava da filha por dinheiro.

Brazil, i’m devastated



Como se todas as notícias ruins no âmbito da política desta semana já não fossem o suficientes, o portal carioca Extra cavou mais um pouco o poço do brasileiro com a informação do fim do romance entre Enzo Celulari e Bruna Marquezine. O it couple ainda não falou oficialmente sobre o rumor.

Na raça



Maraisa, cantora que faz dupla com a irmã, Maiara, foi ao Insta na última terça-feira (29/6) deixar claro que emagreceu sem cirurgias. Ao ser questionada por uma seguidora, a sertaneja foi categórica: "É verdade que você fez bariátrica?". A cantora respondeu: "Mentira!".

Podemos julgar?

Conhecida pela irreverência, Jojo Todynho contou nas redes sociais que já foi vítima de traições (no plural). "Amor, quase virei um alce já, uma vez". Bem, no fim das contas alguém não tem telhado de vidro para julgar a funkeira?

Zero shame



Como poucas, Bruna Surfistinha está conseguindo se manter relevante na mídia com a gravidez das gêmeas Elis e Maria. Dessa vez, a moça contou à revista Veja que não pretende esconder o passado trabalhando como profissional do sexo das meninas: "O meu único medo é da nossa sociedade machista e do que elas possam ouvir por serem filhas da Bruna Surfistinha sem conseguirem se defender. Quero que elas tenham a consciência de não se permitirem a se machucar e não terem de pagar um preço. Elas vão crescer sabendo que fui garota de programa. A ideia é que ambas me questionem e entendam ter sido apenas uma fase que durou pouco".

Vai e volta

Após o término, parece que Biel e Tays Reis reataram. Depois d’A Fazenda, o casal anunciou que ia ficar um tempo separados, porém, na última segunda-feira (28/6) apareceram bem juntinhos nas redes sociais.

Hiper Chique

Simaria ganhou um presente de, nada mais, nada menos, que Kim Kardashian. O mimo recebido é da nova linha da marca de beleza da empresária, chamada KKW Beauty. Pelas redes sociais, a sertaneja não escondeu a felicidade.

Tudo por um sonho

Bárbara Evans está passando por um processo de fertilização in vitro para tentar engravidar e compartilhou com os seguidores uma das reações aos corticoides: forte inchaço.

Scooby denovo

Luana Piovani foi nas redes sociais reclamar (pode até parecer, mas tecnicamente a frase ainda não é um pleonasmo) de um presente que o filho recebeu do ex, Pedro Scooby. Com um novo chip de celular para a criança, a loira agora desabafa que não consegue atenção do filho.

Feliz mês do orgulho LGBTQIA+

No Brasil, o mês do orgulho LGBTQIA+ chegou ao fim e foi "comemorado" com um apresentador chamando gays de “raça desgraçada”, duas novas mães sofrendo ataques homofóbicos, o ator Leonardo Vieira desabafando sobre as ameaças de morte por conta da orientação sexual e com Hugo Bonemer compartilhando que não consegue mais trabalho após ter saído armário.