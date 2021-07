Zezé Di Camargo diz que Faro "vende até a mãe por audiência"; apresentador rebate

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O clima esquentou! Em um comentário nas redes sociais, o cantor Zezé Di Camargo disse que Rodrigo Faro é “um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência”. Horas depois, o apresentador irritado com a declaração publicou, em seu perfil, uma mensagem para o sertanejo.

"Assim como você, comecei a trabalhar cedo, desde os meus seis anos de idade. São 41 anos de carreira onde nunca tive qualquer desavença com quem quer que seja... Ressalto aqui nessa carreira de 41 anos, a importância da minha mãe, uma mulher guerreira que sempre esteve ao meu lado, apoiando minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias", respondeu.

Faro exigiu respeito e continuou: “Fico ainda mais triste com essa sua atitude em momento delicado de saúde como esse que estou passando. Pois, ao contrário de você, todos os demais integrantes da família Camargo e outros tantos colegas da classe artística me enviaram mensagens de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção 'foi lacrar' com esse comentário, felizmente você não conseguiu”.

A crítica de Zezé foi publicada em um post sobre as fake news que envolveram o nome do apresentador. Após ter anunciado, na última sexta-feira (2/7), seu diagnóstico positivo para covid-19, portais de notícias divulgaram que Rodrigo teria se negado a fazer o teste para detectar a doença antes de realizar uma gravação de um merchandising com a apresentadora Eliana.

Em um comunicado oficial, o SBT confirmou a versão dada por Rodrigo Faro. “O apresentador Rodrigo Faro não se negou a fazer o teste para Coronavírus ao ir gravar ação comercial no SBT no último dia 30 de junho. O apresentador chegou ao SBT com seu motorista, tendo o veículo sido direcionado à vaga próxima a entrada ao camarim. Foi recepcionado por dois funcionários do SBT que o conduziram ao camarim onde se encontrava sua equipe”.



Segundo Faro, os responsáveis já foram notificados extrajudicialmente.