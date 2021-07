Segundo volume de Laurentino Gomes sobre escravidÃ£o mira era do ouro

N » Nahima Maciel

O Brasil é um país eternamente mergulhado na contradição e no espanto. Esses adjetivos não se encaixam apenas na pandemia desgovernada do século 21. O constrangimento é antigo e Escravidão Volume II – Da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de dom João ao Brasil, o segundo volume da trilogia de Lautentino Gomes para a história do comércio de seres humanos no país, é uma excelente maneira de compreender a trajetória macabra brasileira. É a partir de um século considerado “das luzes” que o livro parte.

Se, no primeiro volume, o autor explorou a maneira como se organizou o tráfico de escravos e concentrou boa parte do livro na África, é agora o Brasil do século 18 que vem à tona, com o emprego de homens e mulheres cativos no sustento da economia calcada, sobretudo, na extração do ouro e na lavoura. O século 18 representa o auge da escravidão no continente americano, em particular no Brasil. Seis milhões de homens e mulheres foram traficados, marcados a ferro e transportados em navios negreiros em um intervalo de 100 anos. O Brasil recebeu dois milhões desse total.

Num momento em que a Europa via surgir as grandes obras de arte, os tratados mais relevantes da filosofia e as ideias que levariam à libertação do absolutismo e do autoritarismo, o Brasil se destacava como o maior território escravista do hemisfério Ocidental. “Há uma contradição insuperável nesse paralelo”, avisa Laurentino. E ela não diz respeito apenas ao Brasil, mas à própria ideia de civilização ocidental. “Alguns expoentes do Iluminismo, caso do inglês David Hume, do alemão Immanuel Kant e dos franceses Voltaire e Montesquieu, sustentavam que os negros eram naturalmente inferiores aos brancos, sancionando dessa forma a ideologia racista que justificava o cativeiro africano”, lembra o escritor. E, assim, o mundo podia navegar com certo conforto na ideia perturbadora de transformar seres humanos em mercadoria.

Os grandes movimentos libertários do século 18, caso da Independência Americana, da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira, tinham um traço em comum: eram todas transformações brancas, que deixavam à margem a população negra e escravizada. “Foi essa a grande contradição do agitado e rebelde século 18”, explica Laurentino. “Os documentos, manifestos e discursos falavam em liberdade, direitos para todos, participação popular nas decisões, mas seus autores conviviam naturalmente com a escravidão, como se a defesa dessas ideias não dissesse respeito aos negros.”

Escravidão Volume II é organizado em forma de capítulos independentes, uma característica da escrita de Laurentino desde o primeiro livro, 1808. “Sempre que possível, eu fujo da tentação de uma narrativa linear e cronológica, que tornaria a obra talvez monótona e previsível. Em vez disso, prefiro construir o meu texto em forma de painel ou mosaico, jogando luz sob diferentes aspectos do tema, de maneira a surpreender os leitores ao longo das páginas do livro”, explica. Cada capítulo pode ser lido separadamente, como se fizesse parte de um painel mais amplo, mas sem abandonar uma certa sequência cronológica. Para situar os leitores no contexto da história, o autor utiliza uma linha do tempo com os fatos e acontecimentos importantes da época.

Uma das preocupações nesse segundo volume era superar o que Laurentino chama de visão ultrapassada a respeito do comportamento dos escravos no sistema escravista. O negro passivo e apático descrito por Gilberto Freyre ou o escravo em permanente estado de rebelião, ideia pregada pelas correntes marxistas no século 20, são anacrônicas e precisam ser desconstruídas para o leitor comum. O avanço dos estudos acadêmicos na área dão conta de uma outra dinâmica.

“Pela nova interpretação, os escravos aparecem como agentes de seu próprio destino, negociando espaços dentro da sociedade escravista, organizando irmandades religiosas, formando um sistema complexo de apadrinhamento, parentesco e alianças que muitas vezes incluíam participar de milícias ou bandos armados para defender os interesses do senhor contra os de um vizinho ou fazendeiro rival”, explica Laurentino. Os escravos lutavam por coisas concretas, como o direito de constituir família, cultivar suas próprias terras, vender seus produtos e realizar suas festas e cultos religiosos. É um pouco disso, com capítulos dedicados, por exemplo, às mulheres, à família e aos sonhos, que Escravidão Volume II também trata.

O terceiro e último livro da trilogia deve ser lançado em 2022 e terá como foco o movimento abolicionista, o tráfico ilegal de cativos e o fim da escravidão. Abaixo, Laurentino fala sobre o livro e sobre o Brasil de hoje, visto à luz de sua história.

Escravidão Volume II – Da corrida do outro em Minas Gerais

até a chegada da corte de dom João ao Brasil

De Laurentino Gomes.

Globo Livros, 512 páginas.

R$ 59,90



ENTREVISTA / LAURENTINO GOMES

A construção de um sistema judicial também aparece no livro: encontramos reflexos daquele sistema ainda nos dias de hoje?

O sistema judicial que descrevo neste livro tinha como objetivo apoiar o sistema escravista. Leis e regulamentos aprovados no parlamento eram destinados a preservar o regime de cativeiro. Cabia ao sistema policial e judicial controlar todo o percurso da vida de homens e mulheres escravizados. A compra e a venda dos cativos eram meticulosamente registradas em cartório, onde também se lavravam escrituras nas quais pessoas eram dadas como garantia de empréstimo, hipoteca ou herança. O braço armado e policial do sistema se encarregava de punir os escravos com sessões de açoitamento em praça pública. Castigar, segundo a ideologia da violência no Brasil escravista, não era visto como uma forma de vingança contra o escravo ou reparação moral do crime ou infração que havia cometido. Era, principalmente, uma eficiente forma de controle social, destinada a servir de exemplo. O reflexo de tudo isso pode ser observado ainda hoje, por exemplo, no sistema carcerário, em que a imensa maioria dos presos são negros ou descendentes de africanos. Um homem negro no Brasil tem muito menos chances de defesa num tribunal do que um homem branco. Nossas cadeias atualmente se assemelhavam em muito aos porões dos antigos navios negreiros.

Como, a partir de Escravidão Volume II, podemos compreender o Brasil do século 21? Como o senhor tem encarado movimentos como os dos últimos anos pelo fim de violência contra negros?

A escravidão em si é uma grande tragédia que, infelizmente, não está congelada, acabada e presa no passado. É uma realidade presente no mundo e no Brasil de hoje. Também explica muitas das nossas dificuldades do presente. Alguns dos grandes abolicionistas do século 19 diziam que não bastava acabar com a escravidão. Era preciso também enfrentar o seu legado, dando terra, trabalho, educação e oportunidades aos ex-cativos e seus descendentes. Essa segunda abolição o Brasil jamais fez. Nossa população afrodescendente foi abandonada à própria sorte. O resultado está hoje nas estatísticas e indicadores sociais, onde a nossa população negra aparece como a parcela da sociedade com menos oportunidades e a que mais sofre com a violência e a desigualdade social crônicas no Brasil. Um segundo legado da escravidão é o preconceito. É uma marca terrível das nossas relações sociais, embora sempre procuremos disfarçá-la construindo mitos a respeito de nós mesmos, como, por exemplo, a ilusão de que seríamos uma grande e exemplar democracia racial. O noticiário do dia a dia se encarrega de desmentir isso. A escravidão é um tema que incomoda muita gente, porque desmente os nossos mitos mais arraigados. Uma segunda abolição significa enfrentar de forma corajosa e decisiva o problema da desigualdade social e da violência decorrente do racismo e no Brasil.

O senhor acha que, enquanto sociedade, conseguimos avançar na questão do racismo? E no Brasil, entramos numa era de retrocesso nessa área?

Obviamente, há um discurso revisionista e negacionista no ar, que complica muito o estudo e a reflexão sobre a herança escravista brasileira, incluindo seus traços mais perversos, como o racismo e a desigualdade social. Muita gente, incluindo altas autoridades em Brasília, afirma que, se os africanos participaram e lucraram com a escravidão, não haveria razão para manter no Brasil, por exemplo, um sistema de cotas de inclusão dos afrodescendentes em escolas ou postos da administração pública. A chamada “dívida social” brasileira, em relação aos descendentes de escravos, estaria anulada pelo fato de os africanos serem corresponsáveis pelo regime escravista. Desse modo, não haveria por que indenizá-los. Tudo isso é muito injusto porque, obviamente, não se pode culpar os escravos pela própria escravidão. O fato de chefes africanos terem participado do tráfico nada tem a ver com a enorme dívida social e real que o Brasil tem com os seus afrodescendentes. Basta ver as estatísticas, onde a nossa população negra aparece como a parcela da sociedade com menos oportunidades e a que mais sofre com a desigualdade social crônica brasileira. Precisamos corrigir isso urgentemente. E não podemos nos esconder atrás de falsas e incorretas discussões a respeito de fatos históricos.

O que o senhor acha que vai ser da pesquisa nessa área com ações como a do presidente da Fundação Palmares, que quer se desfazer de arquivos históricos?

O momento é, de fato, muito desanimador. O atual governo é hostil ao estudo e à reflexão sobre o tema. Algumas falas do presidente da República e de seu representante à frente da Fundação Palmares ecoam o discurso de supremacia branca e tendem a perpetuar antigas distorções a respeito do assunto. Mas não podemos desanimar. De um ponto de vista histórico, as coisas podem melhor no futuro. Acho que a melhor maneira de enfrentar a herança da escravidão é pela educação, pela leitura e, em particular, pelo estudo da história.