Em postagem emocionante, Thales Bretas lembra dois meses sem Paulo Gustavo

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @Thalsbretas / Reprodução)

O médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, foi às redes sociais prestar uma homenagem ao marido por causa dos dois meses da morte do humorista, em 4 de maio, em decorrência de complicações da covid-19.

Em uma postagem no Instagram em que aparece no mar, ao lado de Paulo Gustavo, Thales escreveu sobre as saudades e a dor de estar sem o marido. "Exatos dois meses sem a esperança de te reencontrar, de te ver acordar e te receber de braços abertos na nossa família e na nossa casa", lamenta o médico.

Thales lembra o período de internação de Paulo, foram quase 2 meses no hospital, quando ele cuidava do marido, colocando músicas de que ele gostava e fazendo carinho nele: "Agora eu escuto o silêncio da sua ausência. Ainda mais forte que a sua presença avassaladora. Sempre penso: que sorte a minha ter vivido nesses 7 anos o maior amor que eu poderia experimentar! Nosso casamento, nossos filhos, nossa família, nossa rotina."

Ainda teve espaço para críticas à gerência que o governo de Jair Bolsonaro faz da pandemia. "Me sinto, sim, uma das mais de 500.000 famílias brasileiras vítimas de uma pandemia e de um desgoverno avassalador nesse momento tão delicado em que o mundo vive. Quando mais precisamos de empatia, de saúde, de acolhimento, temos piadinhas infames e desrespeito dos que deveriam nos representar", dispara.

A postagem de Thales teve muitos comentários de colegas de Paulo Gustavo. A atriz Cacau Protásio escreveu que "ele (Paulo) agora é o anjo da guarda de vocês", referindo-se a Thales e aos dois filhos do casal. A apresentadora Angélica, o ator Ernani Moraes e a atriz Vanessa Giácomo foram alguns que também prestaram homenagem a Paulo e solidariedade a Thales nos comentários.