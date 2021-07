Kate Middleton está em isolamento após contato com infectado com covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: MARTIN BUREAU/AFP)

Kate Middleton precisou entrar em isolamento após ter contato com uma pessoa infectada com covid-19. O comunicado foi dado pelo Palácio de Kensington, que não informou a identidade da pessoa que estava contaminada com o vírus.

“Na semana passada, a duquesa de Cambridge entrou em contato com alguém que posteriormente testou positivo para covid-19. Sua Alteza Real não tem sintomas, mas decidiu seguir as diretrizes do governo e isolar-se em casa”, anunciou.

Segundo o Dayly mail, a duquesa de Cambridge, que já recebeu as duas doses da vacina contra covid-19, não apresentou sintomas e realizou quatro testes para identificar o vírus, mas todos deram negativo. O jornal relatou, ainda, que Kate pode ter entrado em contato durante torneio de Wimbledon, na última sexta-feira (2/7).

A esposa do príncipe William ficará em isolamento durante 10 dias. Kate desmarcou os compromissos para seguir os protocolos de segurança e não irá comparecer nas comemorações do 73º aniversário do National Health Service (NHS).