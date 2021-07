Projeto 'Território Paranoá' oferece atividades gratuitas

CB Correio Braziliense

Cineasta Januário Jr. é o responsável pela curadoria do 'Cine Coco' - (crédito: Divulgação)

Para promover a arte e a cultura na cidade, o projeto Território Paranoá apresenta atividades virtuais variadas com a presença de artistas e ativistas do Paranoá e de todo o Distrito Federal. O projeto engloba o cinema nacional, o teatro infantil e rodas de conversa entre mulheres. Para participar das atividades, é necessário se inscrever pelo e-mail do projeto: territorioparanoa@gmail.com para recebimento do link.

O Território Paranoá abre as atividades com o Cine Coco, um cineclube para aproximar a comunidade e o cinema nacional e estimular a formação de plateia. O Cine Coco vai ocorrer toda primeira terça-feira do mês, e é idealizado e curado por Januário Jr, diretor premiado por todo o Brasil e criador do Festival de Cinema do Paranoá. O cineclube começa nesta terça-feira (6/7) às 19h.

Outra ação do projeto é a Cultura que cura: Rodas de conversa de autocuidado e cuidado entre mulheres, que é um espaço de acolhida, empoderamento, criação de vínculos, troca de saberes e experiências entre mulheres. A roda constitui um conjunto de ações, com formação, vivências artísticas e movimento do corpo. Mediadas on-line pela terapeuta Cleudes Pessoa, as rodas ocorrerão em 8/7, 15/7 e 3/8, às 19h. Elas prometem criar um movimento de confiança que fortalecerá o autocuidado e cuidado nas dimensões política, coletiva, individual e subjetiva.

Para as crianças, a oficina Território Imaginário propõe a brincadeira com a imaginação e abre espaço para que cada criança descubra através de si quais personagens surgirão para contar a história. Bárbara Rasso, moradora do Itapoã, diretora teatral e atriz, arte-educadora e brincante da cultura popular, conduzirá a oficina. Ela trabalha com as poéticas do encantamento, o sagrado na rua, a contação de histórias e o teatro de terreiro. A oficina é voltada para o público a partir de 8 anos de idade, com encontros on-line nas quartas-feiras, às 15h dos dias 7/7 e 14/7, com live de encerramento em 17/7 às 19h.

O projeto Território Paranoá vai oferecer diversas atividades gratuitas até o fim do ano, e a programação será liberada semanalmente nas redes sociais.



Atividades do Território Paranoá

Inscrições: territorioparanoa@gmail.com

Mais informações:

Youtube

Instagram