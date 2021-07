Morre cantor Kleber Oliveira, da dupla com Kaue, aos 37 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @kleberkaue/ Reprodução)

Morreu nesta segunda-feira (5/7) o cantor sertanejo Kleber Oliveira, da dupla Kleber e Kaue. Ele tinha 37 anos de idade e não resistiu a complicações da covid-19. O cantor deixa esposa e uma filha de 6 anos de idade.

Kleber estava internado infectado pelo coronavírus desde junho, no AME Américo Brasiliense, em Araraquara (SP). "É com grande pesar que recebemos a noticia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista", escreveu no Instagram o perfil oficial da empresa Galdencio Produções, que cuidava da carreira da dupla.

Kelber e Kaue começaram a cantar juntos em 2011. De lá para cá, emplacaram alguns sucessos, como as faixas Casou certin e Por te amar assim.