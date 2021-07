Mônica Martelli pede desculpas por ir à festa de Marina Ruy Barbosa: 'errei'

CB Correio Braziliense

Crítica do não uso da máscara e do governo Bolsonaro nas redes sociais, a atriz Mônica Martelli pediu desculpas, no Instagram, por ter ido à festa de aniversário de Marina Ruy Barbosa. Na postagem, a debatedora do Saia justa diz que está vacinada com a primeira dose contra a covid-19, que foi testada para a doença antes de entrar na festa e que ficou num "campo aberto" ao lado do namorado dela.

"Errei! Fui parabenizar uma amiga por seu aniversário. Uma reunião para 20 convidados", começa Mônica no texto postado na noite de segunda-feira (5/7). "Não é uma justificativa, é, de fato, uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas. Estamos passando por um momento de extrema tristeza e delicadeza. Estamos na luta e luto diários, então o que qualquer um de nós faz impacta na vida de todos", continuou a atriz.

Sem querer fugir da raia, Mônica continua dizendo que aceita "todas as críticas direcionadas a mim" e ressalta que "minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos seguem inabaláveis."

Os comentários no post se dividiram. Alguns seguidores criticaram a atriz, acostumada a postar mensagens pedindo o uso de máscara e o respeito dos protocolos de higiene. "Pau que dá em Chico dá em Francisco", escreveu um seguidor. "Fiquem em casa, usem máscara que eu vou festar", ironizou outro.

Outros não esconderam o erro da atriz, mas preferiram parabenizá-la por reconhecer a falha. "Não vejo problema em uma reunião, afinal acontecem muitas por aí... O grande problema é 'pregar' algo e não viver aquilo. Mas que bom que percebeu o erro e não tentou passar pano", disse um deles.