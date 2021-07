Cineasta Bong Joon-ho será chamariz para Festival de Cannes

RD Ricardo Daehn

Diretor de 'Parasita', Bong Joon-ho estará em duas frentes, no Festival de Cannes - (crédito: Bong Joon-ho/ Divulgação)

Dado como uma atração surpresa, na abertura do 74º Festival de Cannes, o diretor Bong Joon-ho, responsável pela primeira Palma de Ouro atribuída a uma produção sul-coreana (Parasita), promete trazer um debate, como convidado especial do evento, da prática da sétima, das paixões e das influências. Depois de participar da cerimônia de abertura (6/7), na quarta-feira (7/7), Joon-ho estará no Buñuel Theatre (Palácio dos Festivais) para debater em torno da carreira que já se estende por mais de 28 anos.

Autor de longas como Mother e O hospedeiro, o asiático teve Cannes como ponto de partida para consagração no Oscar, em 2020. Exibido em 2019, o filme Parasita mostrou uma velada luta de pobres contra a classe dominante, por meio do que foi visto, pela imprensa internacional, como uma "tragicomédia". Parasita se tornou dos seis raros casos de indicação dupla no Oscar nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro. Indicado a seis Oscar, em categorias como roteiro e edição, o longa faturou quatro prêmios Oscar, entre os quais de filme e direção.