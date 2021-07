CB Correio Braziliense

(crédito: Britney Spears/Instagram/Reprodução)

Empresário de Britney Spears desde 1995, Larry Rudolph pediu demissão do cargo na última segunda-feira (5/7). Em carta entregue aos atuais administradores da tutela de Britney, Jamie Spears e Jodi Montgomery, Rudolph revelou que a cantora tem falado sobre a vontade de se aposentar, portanto o trabalho dele não seria mais necessário. “Eu acredito que é do melhor interesse de Britney que eu deixe seu time”, escreveu o ex-empresário. As informações são do site Deadline.

Ao longo do texto, o ex-empresário também contou que não fala diretamente com Britney há dois anos e meio, após a decisão da artista de suspender a residência de shows em Las Vegas, Estados Unidos, e entrar em hiato profissional. Durante os 26 anos de trabalho, Rudolph só não foi empresário Britney durante alguns meses em 2007 e 2008, época em que a atual tutela da cantora foi estabelecida.

“Eu sempre serei incrivelmente orgulhoso do que nós conquistamos em mais de 25 anos juntos. Eu desejo a Britney toda saúde e felicidade do mundo, e eu estarei lá para ela se ela precisar de mim novamente, assim como eu sempre estive”, finalizou Rudolph.