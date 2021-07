Mark Hoppus aparece careca pela primeira vez após revelação do câncer

CB Correio Braziliense

Músico está fazendo tratamento para o câncer - (crédito: Instagram @markhoppus/Reprodução)

Mark Hoppus, baixista e um dos vocalistas do Blink-182, publicou uma foto com o cabelo totalmente raspado. A imagem representa a primeira aparição do músico após a revelação de que foi diagnosticado com câncer. "Este portador de câncer deseja a todos vocês um feriado de 4 de julho maravilhoso", escreveu o músico na publicação postada no feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mark Hoppus (@markhoppus)

Até o momento, Mark Hoppus não divulgou o tipo de câncer que sofre. Ele anunciou o diagnóstico da doença em 23 de junho, quando afirmou que tem passado por tratamento com quimioterapia pelos últimos três meses. "Eu tenho câncer. É uma droga e estou assustado, mas ao mesmo tempo sou abençoado com médicos e família e amigos incríveis para me ajudarem a passar por isso", escreveu o artista no Twitter.

"Ainda tenho meses de tratamento à frente de mim, mas estou tentando me manter com esperança e positivo. Mal posso esperar para estar livre do câncer e ver todos vocês em um show no futuro próximo. Amor para todos vocês", complementou.

Mark Hoppus ficou conhecido pelo trabalho como vocalista e baixista da banda Blink-182. Após o hiato do grupo em 2005, Mark fundou a banda +44, que se encerrou em 2009, e começou um projeto em 2019 chamado Hoppus: Simple creatures. Desde então, o Blink-182 retornou às atividades com Matt Skiba ocupando o posto de guitarrista e vocalista de Tom DeLonge, que deixou a banda oficialmente em 2015. O disco mais recente de Blink-182, Nine, foi lançado em 2019.