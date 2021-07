CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Poletti/Spotify/Divulgação)

O Spotify Brasil apresenta uma nova áudio série original chamada Paciente 63 com as vozes protagonistas de Seu Jorge e Mel Lisboa. O roteiro da produção de ficção científica é de Julio Rojas e conta a história da psiquiatra Elisa Amaral (Mel Lisboa), que grava as sessões de um enigmático paciente que diz ser um viajante no tempo (Seu Jorge).

O que começa como sessões terapêuticas de rotina se transforma rapidamente em um relato que ameaça as fronteiras do possível e do real. Uma história que transita entre o futuro e o passado de dois personagens que podem ter nas mãos o futuro da humanidade. Paciente 63 é um podcast original Spotify e tem previsão de estreia no segundo semestre deste ano.

A atriz Mel Lisboa ficou conhecida por interpretar Anita na minissérie Presença de Anita, em 2001. Além disso, ela fez parte da série da Netflix Coisa mais linda como a personagem Thereza e interpretou a cantora Rita Lee no teatro. Já o famoso cantor Seu Jorge, responsável pelos sucessos Burguesinha e Mina do condomínio, também é ator.

Ele atuou em Cidade de Deus, de 2002, como o Mané Galinha, e também deu vida ao Beirada, do filme Tropa de elite 2: O inimigo agora é outro, de 2010. Entre os trabalhos mais recentes do artista como ator estão Mariguella, de 2019, e a minissérie Irmandade, do mesmo ano.