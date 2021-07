Livro de Elisio Lopes Jr. convida ao exercício interativo da leitura dramática

LV Lisa Veit*

Elísio Lopes lança o livro Monocontos — histórias para ler e encenar - (crédito: J. Vitorino Personagem)

Roteirista, dramaturgo e diretor artístico, Elisio Lopes Jr. é o responsável por inúmeros projetos que valorizam a autoria e o protagonismo negro na cultura brasileira. O mais recente trabalho do escritor baiano, radicado no Rio, é o livro Monocontos — histórias para ler e encenar, que trata de uma vasta pesquisa histórica e da reimersão do escritor na própria obra.

Os textos são centrados em personagens fortes e convidam o leitor a vivê-los por meio da leitura e da interpretação de cenas já apresentadas e/ou inéditas ao público. A obra está em fase de pré-venda no site da editora Malê e terá lançamento oficial em 29 de julho.

O autor conta ao Correio que a ideia da produção do livro, contendo monólogos no formato de contos, surgiu da necessidade de textos para audições de teatro, ou para testes de TV e cinema.“Foi daí que, em 2016, comecei a juntar textos que escrevi para espetáculos corporativos e eventos, os personagens soltos, ou peças inacabadas. Fui juntando esses rasgos criativos e sabia que poderia virar um livro. Com a pandemia, consegui mais tempo em casa para juntá-los, revisitar obras incompletas e construir a estrutura dos cinco capítulos que agora dão origem ao Monocontos — histórias para ler e encenar”, lembra Elísio.

Espelhando o conceito teatral de ato, usado para dividir as histórias encenadas, Elísio dividiu a obra em: Ato falho, capítulo que traz falas de personagens masculinos, com possibilidade de ganharem outras identidades e formas; Ato de presença, que é formado de inspirações femininas e abriga a multiplicidade de sentimentos e sentidos; Ato de fala, com cenas que têm como unidade a cor preta, com textos ditos por personagens reais ou ficcionais e vivências que só a escrita negra pode oferecer ao mundo; Ato solene, que apresenta, por meio da comédia, a difícil missão de se despedir daqueles que se ama; e Ato contínuo, que traz histórias cruzadas de três personagens que nunca se encontram.

Audiovisual

A razão de ser desse novo projeto também reflete a filosofia artística de Elísio, cuja carreira é marcada por sua versatilidade, pela valorização da autoria negra e pela abertura para a criação coletiva.“O pensamento Ubuntu é o que nos mantém vivos: eu sou porque nós somos. Aprendi a criar coletivamente. A escrita é algo muito individual, mas que ganha vida pela potência dos atores, dos diretores, dos figurinistas, cenógrafos e iluminadores. Por isso, o meu trabalho é sempre de juntar talentos e trocar, aprender com eles. Poder escolher as equipes de trabalho é um luxo que se conquista, mas que só tem valor se for partilhado. Sou esse autor de hoje porque muitos outros vieram antes de mim”, destaca.

E, para dar vida e voz a alguns dos mais de 100 monólogos e peças presentes no livro, Elísio convidou 20 nomes que marcaram a história dele com a escrita cênica, para compor uma série audiovisual lançada diariamente nas redes sociais e no YouTube. Entre eles, Lázaro Ramos, com quem também trabalhou em Medida provisória, adaptação premiada da peça de Aldri Anunciação para o cinema.

Monocontos: histórias para ler e encenar

De Elisio Lopes Jr. Editora Malê, 228 páginas. Pré-venda no site da editora Malê. Preço promocional: R$40.80. Os livros comprados em pré-venda serão enviados autografados. Link de compra para versão no site: https://www.editoramale.com.br/product-page/monocontos-hist%C3%B3rias-para-ler-e-encenar-elisio-lopes