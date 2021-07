No limite: Com direito a "fogo amigo", Kaysar é o eliminado da semana

CB Correio Braziliense

O ator Kaysar era considerado um dos favoritos no reality No limite. Mas uma espécie de "traição" o tirou do jogo no episódio desta terça-feira (6/7).

O programa começou com o fim das tribos Carcará e Calango, agora juntas na Jandaia. A competição passa a ser individual entre Kaysar, André Martinelli, Carol, Elana Valenaria, Jéssica, Paula, Viegas e Zulu. A prova de imunidade garantiu mais uma semana a Carol Peixinho, Zulu e Viegas.

Aí começou a derrocada de Kaysar. Os ex-participantes do Carcará combinaram de tentar chegar juntos à semifinal, evitando ao máximo votar entre si. A mesma união não foi repetida nos ex-Calango. Desafeta de Kaysar, Jessica se uniu aos ex-rivais e falou que se todos votassem em Kaysar, ela os seguiria. Deu certo. O ator levou cinco votos e foi o eliminado da noite.

"Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas. Dar valor a minha cama, água, banheiro e à vida de verdade. Aqui foi uma escola para mim. Valeu a pena demais. Quem quer entrar ano que vem se prepara porque o negócio aqui não é brincadeira, não. Força total e alegria”, afirmou o sírio na despedida.