No limite: Gui Napolitano deixa o reality, apesar do erro de Elana na prova

CB Correio Braziliense

(crédito: GShow/ Reprodução)

O episódio de No limite desta terça-feira (29/6) foi de redenção para a tribo Calango, que não vencia uma prova há um tempinho. E a redenção veio em dose dupla, com as vitórias nos dois desafios do dia. No final, sobrou para Gui Napolitano. O influenciador digital foi o escolhido pelo pessoal da Carcará para deixar o programa.

"Estou muito feliz de ter participado e contente com meu rendimento", disse rapaz. "O frio e a chuva foram surpresas que ninguém esperava. Depois, a gente foi sabendo como levar e a escolha do meu grupo foi sensacional. Amei todos e valeu muito ter conhecido cada um", completou.

Para finalizar, Gui garantiu que não guarda mágoa de ninguém e que tem certeza que "vamos levar essa união lá para fora também".

Antes de o time decidir pela eliminação de Gui, o apresentador André Marques quis saber da tribo o que a levou à derrota na prova da imunidade. Marcelo Zulu apontou o equilíbrio entre os times e reconheceu que "eles foram superiores na execução das tarefas. Foi mais mérito deles do que erro nosso."

Elana, porém, apontou que houve um vacilo, sim. E que teria sido dela. As duas equipes tinham que montar um quebra-cabeças e ela era a última do grupo. Quando a prova chegou na vez dela, as tribos estavam praticamente empatadas. "Falou um jeitinho. Eu não me acalmei e infelizmente, por esse meu erro, a gente está aqui", lamentou.