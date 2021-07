CB Correio Braziliense

Ademir Júnior é o próximo convidado do projeto Som Lá em Casa, com live nesta sexta-feira (9/7) - (crédito: Bruno Pinheiro/Divulgação)

Nesta sexta-feira (9/7), o projeto Som Lá em Casa terá como convidado especial o multi-instrumentista Ademir Júnior, um dos maiores saxofonistas do Brasil. Comandada por Pablo Fagundes, o show e a entrevista serão transmitidos virtualmente, por meio do YouTube, sempre às 20h.

A nova temporada teve estreia na última sexta-feira (2/7), com a participação do guitarrista Juninho Di Sousa. A programação também vai contar com os artistas: Flávio Silva, Lídia Dallet, Marcus Moraes e Pablo Fagundes Trio.

Confira a programação:

09/07 (sexta-feira) - Ademir Júnior

16/07 (sexta-feira) - Lídia Dallet

20/08 (sexta-feira) - Pablo Fagundes

03/09 (sexta-feira) - Flávio Silva

10/09 (sexta-feira) - Duo Pablo Fagundes e Marcus Moraes

Entre os anos 2016 e 2020, foram realizadas 44 edições do Som Lá em Casa, sendo 38 presenciais e seis on-line. Idealizada pelo gaitista Pablo Fagundes, a produção tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço

Live Som Lá em Casa: com a participação de Ademir Júnior

9 de julho, às 20h. Transmissão online gratuita pelo canal do projeto no YouTube.