I » Irlam Rocha Lima

Apresentações musicais que estavam interrompidas desde o surgimento da pandemia de covid-19, aos poucos, são retomadas na cidade. O Clube do Choro, que já vem resgatando algumas programações, como rodas de samba e audições de choro, traz mais novidades. Estreia hoje, às 18h, o projeto Sexta Lado B, que promete levar ao público a diversidade da cultura brasiliense. A programação acontece na área externa do Espaço Cultural do Choro.



De acordo com Henrique Santos Filho, o Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro, além dos sons, outras manifestações artísticas estão previstas para o projeto. Ele cita, como exemplo, “a nova cara do espaço”, grafitada pelo artista Cipriano Snupi e revela que para a edição inaugural nada mais apropriado que a miscelânea de brasileiros e cubanos do grupo Sabor de Cuba.



Criado em em 2014, a formação é composta por Félix Valoy (voz e bongô), Gumercindo Aguilera (voz e percussão), Léo Torres (baixo elétrico) e Ricardo Vieira (congas e voz), além de Pedro Mariano (percussão) que faz participação especial. “No show, vamos interpretar composições de Campay Segundo, Roberto Cantoral, Sergio Gonzalez, Miguel Matamoros e músicas de integrantes do grupo”, anuncia Valoy.



Outra opção para quem estava com saudades das apresentações ao vivo é um Almoço com Dhi Ribeiro. Uma das cantoras de maior popularidade da cidade solta a voz no domingo, às 12h, no Dolce Far Niente, complexo gastronômico recém-instalado no espaço gourmet do ParkShopping. “Estou felicíssima por voltar a cantar para o público, depois de um ano e meio longe dos palcos”, celebra Dhi que, em 2017, participou do programa televisivo The Voice Brasil. “Nesta apresentação, estarei acompanhada por Rodrigo Dantas (violão), Manga Vieira (bateria) e Adil Silva (sopros). Preparei um repertório que inclui sambas de Cartola, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Toninho Geraes e músicas dos meus dois discos, Manual da mulher e Leme da libertação”, adianta.



O fim de semana também é marcado por boa música on-line. O projeto Som lá em casa também retoma as atividades nesta sexta-feira, com transmissão pelo YouTube. Idealizado e produzido pelo gaitista Pablo Fagundes, a nova temporada segue até julho, com shows de instrumentistas brasilienses de destaque nacional e internacional. Quem se apresentará na abertura, hoje, às 20h — pelo canal Som lá em Casa in Concert é o multi-instrumentista Juninho Di Souza. “Para mim, é um privilégio fazer o show que abre um projeto com a proposta de promover o trabalho de músicos de Brasília e tem reconhecimento fora dos limites do Distrito Federal”, ressalta Juninho.