Perfil de Sikêra Jr. no Instagram é desativado após repercussão de falas

AE Agência Estado

(crédito: reprodução )

O perfil de Sikêra Jr. no Instagram, com mais de 6 milhões de seguidores, foi desativado, na manhã desta quarta-feira, 7. Isso ocorreu depois que o apresentador repercutiu falas homofóbicas ao vivo.

Embora nas redes sociais muitos usuários estejam comemorado que ele tenha perdido a conta, segundo o Estadão apurou, o perfil foi desativado, provavelmente pelo próprio jornalista, e não derrubado pela plataforma.

Durante o programa Alerta Nacional, exibido no dia 25 de junho, na RedeTV!, o comunicador chamou gays de "raça desgraçada" ao citar campanha do Burguer King que apoiava o Dia do Orgulho LGBTQ+.

"A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite que a criança...deixe as crianças, rapaz", disse. Depois do ocorrido, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra ele e o canal.

Em conjunto com a associação Nuances, o órgão pede indenização de R$ 10 milhões e retratação do apresentador. Nas últimas semanas, a hashtag #DesmonetizaSikera ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter em quase todos os dias no horário em que o programa vai ao ar.

No Instagram, o movimento Sleeping Giants Brasil vem fazendo campanha para que ele perca anunciantes no programa. O Estadão entrou em contato com o apresentador e a emissora, porém não obteve retorno até a publicação deste texto.