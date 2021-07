Reynaldo Gianecchini não tem contrato renovado com a Globo

CB Correio Braziliense

(crédito: Tata Barreto/TV Globo)

O ator Reynaldo Gianecchini está fora da Globo. O contrato do galã, visto mais recentemente como o Régis de A dona do pedaço, não foi renovado e, agora, ele terá que trabalhar por obra certa na emissora.

Gianecchini está na Globo desde a estreia dele na telinha, em Laços de família (2000), de Manoel Carlos. "O contrato com Reynaldo Gianecchini não foi renovado. E, como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros. Reynaldo Gianecchini tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas", informou a Comunicação da Globo, em comunicado.

O trabalho de Gianecchini poderá ser visto na telinha em agosto, quando a Globo deve reprisar a série Verdades secretas, na qual ele viveu o ex-modelo e michê Anthony. Entre outras novelas, ele também esteve em Belíssima (2005), Passione (2010) e Da cor do pecado (2004), atualmente em reprise no Viva.

o jornal O dia garante que Gianecchini assinou contrato com a Netflix para a segunda temporada de Bom dia, Verônica.