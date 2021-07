Secretaria de Cultura do DF vai premiar 30 artistas negras

PM Pedro Marra

A partir desta quinta-feira (8/7), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) abre o edital de chamamento público para a escolha de 30 agentes culturais ao Prêmio Semana da Mulher Negra. As selecionadas precisam comprovar atuação enquanto artistas mulheres negras, com contribuição documentada para o desenvolvimento artístico e cultural do DF e Entorno, em quaisquer linguagens artísticas.

O prêmio é uma ação inclusiva da Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural (SDDC), que acaba de concluir uma premiação similar para o público LGBTQIA+, em fase de análise de mérito. O valor total destinado ao prêmio é de R$ 150 mil. Cada artista premiada receberá R$ 5 mil.

Serão destinadas 20% das vagas a agentes culturais que nunca ganharam premiação da Secec. A mulher negra que ganhou Lei Aldir Blanc não será excluída dessa cota. As inscrições se iniciam nesta quinta-feira (8/7) e seguem até as 18h de 23 de julho. Leia o edital aqui.

Para celebrar o lançamento do prêmio, publicado, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (8/7), o secretário da Secec, Bartolomeu Rodrigues, abriu as portas do gabinete para uma comitiva de artistas negras atuantes na arte e cultura do DF.

No final da tarde de quarta-feira (7/7), o secretário Bartolomeu ouviu o discurso de algumas agentes culturais, como a mestranda Benguela Suelen Saboia, a coordenadora do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, a jornalista e bailarina Joceline Gomes, a funkeira e rapper Débora Glamurosa, a pesquisadora Laila Malizandra, a consultora de diversidade e inclusão Helena Rosa, e a empreendedora de moda afro Laila de Lima.

“Isso é a tradução do que eu entendo por políticas públicas, que só servem se forem inclusivas. Esse gesto é de homenagem. Aliás, uma dupla homenagem: por celebrar a mulher negra, e por ser um edital de premiação”, opina Bartolomeu Rodrigues.

Femininas negras

A subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural (SDDC), Sol Montes, que gestou cada passo da elaboração do edital, integrou a comitiva. “Nós, mulheres negras, temos a nossa história para contar, temos as nossas especificidades e não podemos permitir que outras pessoas estejam em um lugar que é nosso. Esse prêmio é só um símbolo, na verdade. Porque nós, reunidas, precisamos fazer muito mais junto a essa gestão da Secec, que abraça nossas políticas inclusivas”, saudou.

“Sou da Ceilândia, um orgulho imenso de ser nascida lá. Sou conhecida nacionalmente pela capoeira, estou numa organização que trabalha com essa linguagem. Conheço assim outros países por meio da minha arte. Vim aqui agradecer por essa oportunidade para todas as mulheres pretas periféricas, que dão conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo”, destacou Suelen Saboia.

Fundadora do Festival Latinidades e ativista por políticas afirmativas para gênero e raça, Jaqueline Fernandes conta que se sente feliz por fazer parte da popularização do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho. “A cultura é estratégica para o combate do racismo e do sexismo. Por meio de ações como essa, é possível fazer o debate político. Quero parabenizar a gestão da Secec por essa política de inclusão. É importante dar reconhecimento a essas mulheres com esse recurso”, concluiu.

Passo a passo da inscrição

Para a seleção, serão analisadas a carreira artística da candidata, sua contribuição sociocultural e trajetória exercida no DF. Assim como serão observados envolvimento em ações afirmativas, como atendimento de populações em situação de vulnerabilidade social e acessibilidade, residentes em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e outras questões que envolvam o respeito aos Direitos Humanos e minorias sociais.

A documentação necessária para a inscrição consiste em preenchimento do formulário de inscrição, cópia de documento de identidade com foto e data de nascimento e materiais que comprovem a atuação da candidata no DF e Entorno e/ou na Região Integrada de Desenvolvimento (Ride), tais como cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual.

Para inscrições realizadas por terceiros, é obrigatório que seja apresentada uma carta de anuência, com anexo de cópia de documento de identificação com foto e data de nascimento. Em caso de mais de duas inscrições pelo mesmo agente cultural, as demais serão desclassificadas, exceto quando houver pedido de desistência de alguma das primeiras inscrições enviadas antes do término do período de inscrição.

O resultado provisório, a ser publicado no site da Secec e no Diário Oficial do DF, caberá recurso fundamentado direcionado à Comissão de Seleção, por meio do e-mail difusaoediversidadedf@gmail.com, no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação do resultado. Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail difusaoediversidadedf@gmail.com.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa