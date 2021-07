Em live, Paulo Paniago apresenta obra sobre Machado de Assis

MB Millena Brasil*

(crédito: Mauro Giuntini)

O escritor Paulo Paniago apresenta a obra Outra viagem: Machado de Assis e a revolução da literatura brasileira em live de lançamento que ocorre nesta sexta-feira (9/7), às 19h. Com a participação do escritor José Rezende Jr. e do editor Eduardo Lacerda, a transmissão será realizada pelo Facebook e pelo canal das editoras Amavisse e Patuá no YouTube. No próximo sábado (17/7), o livro terá lançamento da versão física na Banca da Conceição, localizada na 308 Sul.

A publicação busca revisitar a biografia do escritor Machado de Assis, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, assim como “rastrear as armas com que ele se arregimenta para enfrentar a revolução que desencadeia, ao mudar sozinho a marcha do século dezenove para o seguinte”. Em um dos trechos de Outra viagem: Machado de Assis e a revolução da literatura brasileira, Paniago avisa: “A qualquer tempo, a recepção de uma obra de gênio impõe dificuldades. Num primeiro momento, o registro do autor pode estar acima da capacidade da compreensão média do leitor comum.”

Ao Correio, o autor conta como surgiu a ideia da obra: “Eu já tinha estudado sobre Machado de Assis, e feito uma disciplina sobre, durante o mestrado. Eu sempre pensei em escrever sobre Machado, mas nunca me achava à altura.”

O livro foi escrito durante a pandemia e mescla os estudos sobre jornalismo com a literatura machadiana. “Eu imaginei um livro que fosse um estudo um pouco jornalístico e acabou que eu resolvi fazer esse estudo sobre a relação das crônicas do Machado com o romance da ‘virada’, que é o livro Memórias póstumas de Brás Cubas”, ressalta.

Para o futuro, o escritor adianta que a próxima obra foca em contos e ensaios. A primeira parte trata de contos sobre a vida de diversos ensaístas e a segunda será sobre os ensaios destes personagens. “Eu estou escrevendo o tempo todo. Depois que escrevi esse livro [Outra viagem], eu já terminei mais quatro outros livros”, menciona.

Sobre

Paulo Paniago é professor de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB), mestre em literatura brasileira e doutor em comunicação. É autor de No compasso das letras (2012) e de dois contos: É um bom título (2017) e Quando termina (2018), em coautoria com P. R. Cunha. Ele lançou também um livro de poesia intitulado Curto-circuito (2019).

Outra viagem: Machado de Assis e a revolução da literatura brasileira

De Paulo Paniago. Editora Amavisse, 374 páginas. Preço: R$ 50,00. À venda no link: https://www.editorapatua.com.br/detalhes.asp?IdProduto=248954

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Live-lançamento

9 de julho (sexta-feira), às 19h. Transmissão pelo Facebook e canal no YouTube da editora Amavisse e da editora Patuá.