Cleo Pires e Leandro D'Lucca vão se casar nesta sexta, diz site

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @cleo/ Reprodução)

A atriz Cleo Pires e o empresário Leandro D'Lucca vão se casar nesta sexta-feira (9/7), em Minas Gerais. Segundo o Uol, o casal optou pela discrição e pela prudência neste momento devido à pandemia.

O casamento de Cleo e Leandro será apenas no civil. A festa vai ficar para depois. Isso para evitar aglomerações que poderiam acontecer numa possível celebração. Os dois assumiram o namoro em janeiro deste ano, mas os rumores de que eles estariam juntos já eram vistos na imprensa e nas redes sociais.

Em 2017, Cleo e Leandro foram vistos aos beijos em uma festa em São Paulo. Mas ali, o namoro não teria engrenado. A atriz já foi casada com João Vicente de Castro e Leandro, com Dani Paiva, mãe do filho dele, Gael.